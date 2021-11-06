Стало известно, на какой срок Шевченко подпишет контракт с Дженоа

Украинский тренер готов подписать договор с клубом Серии A по формуле 2+1

  • 06.11.2021 01:30
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Стало известно, на какой срок Шевченко подпишет контракт с Дженоа
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ведет переговоры с «Дженоа», клубом Серии A.

Как сообщил журналист Sky Sport Italia Марко Бовичелли, Шевченко готов подписать контракт с «Дженоа» по формуле 2+1, что означает двухлетний контракт с опцией продления на третий год.

Коуч Давиде Бальярдини вскоре будет уволен с поста главного тренера генуэзцев, и Шевченко близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа».

По данным инсайдеров, уже через несколько часов Андрей Шевченко может стать главным тренером итальянской команды.

Источник — Sky Sport Italia

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 06.11.2021 01:37
    0
    Значит будем больше смотреть Серию А.
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