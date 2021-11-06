Стало известно, на какой срок Шевченко подпишет контракт с Дженоа

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ведет переговоры с «Дженоа», клубом Серии A.
Как сообщил журналист Sky Sport Italia Марко Бовичелли, Шевченко готов подписать контракт с «Дженоа» по формуле 2+1, что означает двухлетний контракт с опцией продления на третий год.
Коуч Давиде Бальярдини вскоре будет уволен с поста главного тренера генуэзцев, и Шевченко близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа».
По данным инсайдеров, уже через несколько часов Андрей Шевченко может стать главным тренером итальянской команды.
Due anni di contratto con opzione per il terzo: dopo i quarti di finale ad Euro2020 con l’Ucraina #Shevchenko è pronto al ritorno in Italia da nuovo allenatore del #Genoa @skysport https://t.co/6ssaTm2woB— Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) November 5, 2021
Источник — Sky Sport Italia
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