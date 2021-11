Он определился с помощниками. Стала известна зарплата Шевченко в Дженоа

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко очень близок, чтобы возглавить «Дженоа», команду Серии A.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, Шевченко подпишет контракт с «Дженоа» до 2023 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Украинский тренер уже определился с помощниками. Его ассистентами станут Андреа Мальдера и Мауро Тассоти, которые 5 лет работали с Шевченко в сборной Украины.

Коуч Давиде Баллардини вскоре будет уволен с поста главного тренера генуэзцев, и Шевченко его заменит на рулевом мостике «Дженоа». Уже через несколько часов Андрей Шевченко может стать главным тренером итальянской команды.

