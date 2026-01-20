Николай МАТВИЕНКО: «Он – легенда мирового футбола»

Украинский центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о главном тренере команды Арде Туране.

– Вашу команду перед началом сезона возглавил Арда Туран. Много знали о нем, как о футболисте?

– Конечно, знал. Это легенда европейского футбола. Достаточно сказать, что он выступал за такие команды, как «Галатасарай», «Атлетико», «Барселона». В его активе 100 матчей за сборную Турции. Это солидный показатель. Более того, я знал Арду как тренера раньше, поскольку до перехода в «Шахтер» он возглавлял «Эюпспор», за который выступает Тарас Степаненко. Он много рассказывал о Туране. Могу точно сказать, что это классный тренер и не менее классный человек.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.