Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай МАТВИЕНКО: «Он – легенда мирового футбола»
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 11:19 |
199
0

Николай МАТВИЕНКО: «Он – легенда мирового футбола»

Защитник «Шахтера» высказался об Арде Туране

20 января 2026, 11:19 |
199
0
Николай МАТВИЕНКО: «Он – легенда мирового футбола»
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Украинский центральный защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о главном тренере команды Арде Туране.

– Вашу команду перед началом сезона возглавил Арда Туран. Много знали о нем, как о футболисте?

– Конечно, знал. Это легенда европейского футбола. Достаточно сказать, что он выступал за такие команды, как «Галатасарай», «Атлетико», «Барселона». В его активе 100 матчей за сборную Турции. Это солидный показатель. Более того, я знал Арду как тренера раньше, поскольку до перехода в «Шахтер» он возглавлял «Эюпспор», за который выступает Тарас Степаненко. Он много рассказывал о Туране. Могу точно сказать, что это классный тренер и не менее классный человек.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

По теме:
Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»
Источник: Александрия подписала экс-игрока сборной Украины
Авдыш сделал заявление о будущем Чоботенко в Полесье: «Мы искренне хотим..»
Арда Туран Николай Матвиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай МАТВИЕНКО: «Выступление сборной в отборе ЧМ оцениваю на тройку»
Футбол | 20 января 2026, 08:00 5
Николай МАТВИЕНКО: «Выступление сборной в отборе ЧМ оцениваю на тройку»
Николай МАТВИЕНКО: «Выступление сборной в отборе ЧМ оцениваю на тройку»

Капитан «Шахтера» и национальной команды нашей страны дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 14
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Футбол | 19.01.2026, 16:28
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Другие виды | 19.01.2026, 13:22
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
«Есть неопределенность». Для перехода Зинченко появилось препятствие
Футбол | 20.01.2026, 10:51
«Есть неопределенность». Для перехода Зинченко появилось препятствие
«Есть неопределенность». Для перехода Зинченко появилось препятствие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 84
Теннис
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем