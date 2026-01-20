Защитник сборной Украины: «Для нас это будет матч жизни»

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата мира против команды Швеции. Ожиданиями от этого противостояния в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал капитан нашей команды Николай Матвиенко.

– На мой взгляд, это самая сильная команда, которая могла нам достаться, – сказал Матвиенко. – Все акцентируют внимание на том, в каком состоянии находятся шведы на данный момент. Но ведь наша встреча состоится через два месяца. Все может измениться. У Швеции очень сильный состав, а многие ее футболисты представляют элитные европейские клубы. Они, как и мы, ставят цель пробиться на чемпионат мира, поэтому нас ждет очень сложное противостояние.

Для меня ни о чем не говорит тот факт, что шведы неудачно выступили в отборочном турнире. В одной игре выложиться на полную может любая команда, даже аутсайдер, а Швеция принадлежит к сильным европейским командам, это однозначно.

Для сборной Украины это будет матч жизни, как и все предыдущие поединки. Ведь мы понимаем, что в стране идет война и каждая победа, пусть и на спортивном фронте, приносит радость украинцам в такое нелегкое время.