Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник сборной Украины: «Для нас это будет матч жизни»
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 10:11
Защитник сборной Украины: «Для нас это будет матч жизни»

Таким поединком для «сине-желтых» станет встреча с командой Швеции, считает Николай Матвиенко

УАФ. Николай Матвиенко

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата мира против команды Швеции. Ожиданиями от этого противостояния в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал капитан нашей команды Николай Матвиенко.

– На мой взгляд, это самая сильная команда, которая могла нам достаться, – сказал Матвиенко. – Все акцентируют внимание на том, в каком состоянии находятся шведы на данный момент. Но ведь наша встреча состоится через два месяца. Все может измениться. У Швеции очень сильный состав, а многие ее футболисты представляют элитные европейские клубы. Они, как и мы, ставят цель пробиться на чемпионат мира, поэтому нас ждет очень сложное противостояние.

Для меня ни о чем не говорит тот факт, что шведы неудачно выступили в отборочном турнире. В одной игре выложиться на полную может любая команда, даже аутсайдер, а Швеция принадлежит к сильным европейским командам, это однозначно.

Для сборной Украины это будет матч жизни, как и все предыдущие поединки. Ведь мы понимаем, что в стране идет война и каждая победа, пусть и на спортивном фронте, приносит радость украинцам в такое нелегкое время.

Николай Матвиенко ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
