Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Александрия подписала экс-игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 09:58 |
315
0

Источник: Александрия подписала экс-игрока сборной Украины

Богдан Бутко нашел новый клуб

20 января 2026, 09:58 |
315
0
Источник: Александрия подписала экс-игрока сборной Украины
ФК Черноморец. Богдан Бутко

ФК Александрия, проваливающая нынешний сезон Украинской Премьер-лиги, планирует освежить состав в зимнее трансферное окно. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, «горожане» договорили все детали контракта с опытным украинским защитником Богданом Бутко, о переходе которого вскоре объявят официально.

35-летний экс-игрок сборной Украины подписал контракт до конца сезона с опцией пролонгации на один год. Последним клубом опытного защитника был одесский Черноморец.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Авдыш сделал заявление о будущем Чоботенко в Полесье: «Мы искренне хотим..»
МАТВИЕНКО: «Динамо – великий клуб, они будут бороться до конца»
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ отпустил легионера в Бразилию
Богдан Будко Александрия трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Футбол | 20 января 2026, 04:45 9
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»

Форвард быстро стал ключевым игроком команды

«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19 января 2026, 09:11 5
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес

Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»

Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Авдыш отреагировал на резонансное решение Буткевича по Гуцуляку
Футбол | 20.01.2026, 07:54
Авдыш отреагировал на резонансное решение Буткевича по Гуцуляку
Авдыш отреагировал на резонансное решение Буткевича по Гуцуляку
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
Футбол | 19.01.2026, 16:29
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 21
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем