Источник: Александрия подписала экс-игрока сборной Украины

ФК Александрия, проваливающая нынешний сезон Украинской Премьер-лиги, планирует освежить состав в зимнее трансферное окно. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, «горожане» договорили все детали контракта с опытным украинским защитником Богданом Бутко, о переходе которого вскоре объявят официально.

35-летний экс-игрок сборной Украины подписал контракт до конца сезона с опцией пролонгации на один год. Последним клубом опытного защитника был одесский Черноморец.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.