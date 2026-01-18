ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о сотрудничестве с украинским тренером

Александрия официально объявила о назначении украинского специалиста Максима Белого, вошедшего в тренерский штаб Кирилла Нестеренко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем Максима в «Александрии»! Желаем профессионального изнурения, новых победных стратегий и успешной передачи своего чемпионского опыта нашим игрокам. Пусть тренерская карьера в нашем клубе будет полна ярких матчей, тактических успехов и весомых достижений вместе с коллективом», – говорится в сообщении.

Максим – воспитанник днепровского футбола с богатым игровым опытом. Болельщики знают его по выступлениям в алчевской «Стали», луганской «Заре», львовском «Рухе» и одесском «Черноморце». В свое время Максим защищал цвета юношеских и молодежных сборных Украины, а в 2009 году стал чемпионом Европы среди юношей (U-19).

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 11 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.