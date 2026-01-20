МБАППЕ: «Он, по моему мнению, будет фантастическим тренером»
Французский форварда высказался о Хаби Алонсо
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о взаимоотношениях с испанским специалистом Хаби Алонсо:
«У нас не было никаких проблем с Хаби Алонсо. Говорить, что Хаби не был успешным, неверно. Он ушел до того, как были выиграны титулы. С ним мы проиграли только Суперкубок. Хаби, по моему мнению, будет фантастическим тренером. У меня с ним были отличные отношения».
Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. За 20 туров чемпионата Испании он заработал с командой 45 очков и расположился на втором месте таблицы. Покинул клуб испанец после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны».
Ранее сообщалось о том, что звезду «Реала» обвинили в проблемах с алкоголем.
