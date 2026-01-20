Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МБАППЕ: «Он, по моему мнению, будет фантастическим тренером»
Испания
20 января 2026, 10:29 | Обновлено 20 января 2026, 10:30
Французский форварда высказался о Хаби Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о взаимоотношениях с испанским специалистом Хаби Алонсо:

«У нас не было никаких проблем с Хаби Алонсо. Говорить, что Хаби не был успешным, неверно. Он ушел до того, как были выиграны титулы. С ним мы проиграли только Суперкубок. Хаби, по моему мнению, будет фантастическим тренером. У меня с ним были отличные отношения».

Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. За 20 туров чемпионата Испании он заработал с командой 45 очков и расположился на втором месте таблицы. Покинул клуб испанец после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны».

Ранее сообщалось о том, что звезду «Реала» обвинили в проблемах с алкоголем.

Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
