Во вторник, 20 января, состоится поединок 7-го тура Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Брюгге». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Кайрат

Хотя казахский футбол сейчас на паузе, Кайрат продолжает выступления в Лиге чемпионов. По состоянию на текущий момент на балансе команды есть только 1 зачетный пункт, полученный благодаря ничейному результату с «Пафосом». Поэтому коллектив и занимает последнее место турнира, а расстояние от необходимого топ-24 составляет уже 6 очков.

В предыдущем розыгрыше чемпионата Казахстана «Кайрат» смог получить 59 очков за 26 игр, благодаря которым занял 1-е место и второй раз подряд стал чемпионом. Однако в кубке клуба не повезло – оттуда он вылетел на стадии 1/4 финала после проигрыша «Ордабасы».

Брюгге

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 21 тура Лиги Жупиле на балансе Брюгге есть 41 очко, что позволяет клубу занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Юниона» на данный момент составляет уже 4 балла. В Кубке Бельгии коллектив дошел до четвертьфинала, где потерпел поражение против «Шарлеруа».

За 6 туров Лиги чемпионов бельгийцам удалось набрать 4 балла (ничья с «Барселоной» и победа над «Монако»), которые теперь позволяют клубу занимать 31-ю строчку турнирной таблицы.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Кайрат» не победил ни в одном из 6 предыдущих матчей.

«Брюгге» забил 38 голов в текущем сезоне чемпионата Бельгии – лучший результат среди всех команд.

В последних 7 выездных играх «Брюгге» проиграл 4 раза.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.