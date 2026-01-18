Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Кайрат
20.01.2026 17:30 - : -
Брюгге
Лига чемпионов
18 января 2026, 17:02 | Обновлено 18 января 2026, 17:04
Кайрат – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 20 января в 17:30 по Киеву

ФК Кайрат

Во вторник, 20 января, состоится поединок 7-го тура Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Брюгге». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Кайрат

Хотя казахский футбол сейчас на паузе, Кайрат продолжает выступления в Лиге чемпионов. По состоянию на текущий момент на балансе команды есть только 1 зачетный пункт, полученный благодаря ничейному результату с «Пафосом». Поэтому коллектив и занимает последнее место турнира, а расстояние от необходимого топ-24 составляет уже 6 очков.

В предыдущем розыгрыше чемпионата Казахстана «Кайрат» смог получить 59 очков за 26 игр, благодаря которым занял 1-е место и второй раз подряд стал чемпионом. Однако в кубке клуба не повезло – оттуда он вылетел на стадии 1/4 финала после проигрыша «Ордабасы».

Брюгге

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. После 21 тура Лиги Жупиле на балансе Брюгге есть 41 очко, что позволяет клубу занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Юниона» на данный момент составляет уже 4 балла. В Кубке Бельгии коллектив дошел до четвертьфинала, где потерпел поражение против «Шарлеруа».

За 6 туров Лиги чемпионов бельгийцам удалось набрать 4 балла (ничья с «Барселоной» и победа над «Монако»), которые теперь позволяют клубу занимать 31-ю строчку турнирной таблицы.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Кайрат» не победил ни в одном из 6 предыдущих матчей.
  • «Брюгге» забил 38 голов в текущем сезоне чемпионата Бельгии – лучший результат среди всех команд.
  • В последних 7 выездных играх «Брюгге» проиграл 4 раза.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.98 для Кайрата и 1.62 для Брюгге. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.

Кайрат
20 января 2026 -
17:30
Брюгге
Тотал больше 2.5 1.61
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
