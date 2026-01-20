20 января состоится матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат Алматы (Казахстан) и Брюгге (Бельгия).

Поединок пройдет на стадионе в Астане. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по Киеву.

Кайрат за первые шесть туров набрал всего одно очко и располагается на последнем, 36-м месте. У Брюгге 4 балла и 31-я позиция.

Кайрат – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

