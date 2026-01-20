Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Кайрат
20.01.2026 17:30
Брюгге
Лига чемпионов
Кайрат – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

20 января состоится матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат Алматы (Казахстан) и Брюгге (Бельгия).

Поединок пройдет на стадионе в Астане. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кайрат за первые шесть туров набрал всего одно очко и располагается на последнем, 36-м месте. У Брюгге 4 балла и 31-я позиция.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.86 для Кайрата и 1.50 для Брюгге. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Кайрат Алматы Брюгге смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
