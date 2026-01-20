Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат – Брюгге – 1:4. Лига чемпионов: разгром в Астане. Видео голов, обзор
Лига Чемпионов
Кайрат
20.01.2026 17:30 – FT 1 : 4
Брюгге
Лига чемпионов
20 января 2026, 21:40 |
Кайрат – Брюгге – 1:4. Лига чемпионов: разгром в Астане. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26

Кайрат – Брюгге – 1:4. Лига чемпионов: разгром в Астане. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января бельгийская команда Брюгге разгромила казахстанский Кайрат со счетом 4:1 в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе в Астане. Голами за гостей отличились Александар Станкович, Ханс Ванакен, Ромео Вермант и Брэндон Мехеле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 20 января

Кайрат – Брюгге – 1:4

Голы: Садыбеков, 90+2 – Станкович, 32, Ванакен, 38, Вермант, 74, Мехеле, 84

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Адилет Садыбеков (Кайрат), асcист Александр Мрынский.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Брэндон Мехеле (Брюгге), асcист Ханс Ванакен.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ромео Вермант (Брюгге), асcист Мамаду Диакон.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге), асcист Хоакин Сейс.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Станкович (Брюгге).
Брюгге Кайрат Алматы Лига чемпионов видео голов и обзор Александар Станкович Ханс Ванакен Ромео Вермант Брэндон Мехеле
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
