Лига чемпионов20 января 2026, 21:40 |
119
0
Кайрат – Брюгге – 1:4. Лига чемпионов: разгром в Астане. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
20 января бельгийская команда Брюгге разгромила казахстанский Кайрат со счетом 4:1 в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок прошел на стадионе в Астане. Голами за гостей отличились Александар Станкович, Ханс Ванакен, Ромео Вермант и Брэндон Мехеле.
Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 20 января
Кайрат – Брюгге – 1:4
Голы: Садыбеков, 90+2 – Станкович, 32, Ванакен, 38, Вермант, 74, Мехеле, 84
Видеообзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Адилет Садыбеков (Кайрат), асcист Александр Мрынский.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Брэндон Мехеле (Брюгге), асcист Ханс Ванакен.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ромео Вермант (Брюгге), асcист Мамаду Диакон.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге), асcист Хоакин Сейс.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Станкович (Брюгге).
