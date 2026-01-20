20 января бельгийская команда Брюгге разгромила казахстанский Кайрат со счетом 4:1 в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе в Астане. Голами за гостей отличились Александар Станкович, Ханс Ванакен, Ромео Вермант и Брэндон Мехеле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 20 января

Кайрат – Брюгге – 1:4

Голы: Садыбеков, 90+2 – Станкович, 32, Ванакен, 38, Вермант, 74, Мехеле, 84

Видеообзор матча