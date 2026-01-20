Кайрат потерпел разгромное поражение от Брюгге в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 20 января, состоялся матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились «Кайрат» из Казахстана и бельгийский «Брюгге». Гости разгромили соперника со счетом 4:1.

В первом тайме полузащитники Станкович и Ванакен огорчили хозяев и позволили своей команде уйти на перерыв с комфортным преимуществом (2:0).

Во второй половине игры «Брюгге» продолжил хладнокровно разбивать оборонные редуты «Кайрата» и забил еще дважды. В добавленное время представитель Казахстана сумел отквитать один мяч, но было слишком поздно что-то изменить.

После семи туров клуб из Алматы продолжает идти без побед, имея в своем активе одну ничью при шести поражениях. «Кайрат» потерпел четвертое поражение подряд в основном этапе Лиги чемпионов.

«Брюгге» набрал семь баллов – в следующем матче бельгийская команда сыграет на домашней арене против французского «Марселя».

Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января

Кайрат (Казахстан) – Брюгге (Бельгия) – 1:4

Голы: Садыбеков, 90+2 – Станкович, 32, Ванакен, 38, Вермант, 74, Мехеле, 84

Фотогалерея: