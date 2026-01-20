Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кайрат потерпел разгромное поражение от Брюгге в матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Кайрат
20.01.2026 17:30 – FT 1 : 4
Брюгге
Лига чемпионов
20 января 2026, 19:27 | Обновлено 20 января 2026, 19:33
Футболисты бельгийского клуба отправили в ворота соперника четыре мяча, пропустив всего один раз

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 20 января, состоялся матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились «Кайрат» из Казахстана и бельгийский «Брюгге». Гости разгромили соперника со счетом 4:1.

В первом тайме полузащитники Станкович и Ванакен огорчили хозяев и позволили своей команде уйти на перерыв с комфортным преимуществом (2:0).

Во второй половине игры «Брюгге» продолжил хладнокровно разбивать оборонные редуты «Кайрата» и забил еще дважды. В добавленное время представитель Казахстана сумел отквитать один мяч, но было слишком поздно что-то изменить.

После семи туров клуб из Алматы продолжает идти без побед, имея в своем активе одну ничью при шести поражениях. «Кайрат» потерпел четвертое поражение подряд в основном этапе Лиги чемпионов.

«Брюгге» набрал семь баллов – в следующем матче бельгийская команда сыграет на домашней арене против французского «Марселя».

Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января

Кайрат (Казахстан) – Брюгге (Бельгия) – 1:4

Голы: Садыбеков, 90+2 – Станкович, 32, Ванакен, 38, Вермант, 74, Мехеле, 84

Фотогалерея:

По теме:
Лунин – в резерве. Дебют Арбелоа в ЛЧ: назван состав Реала на матч с Монако
Аутсайдер ЛЧ шокировал Ман Сити в Норвегии: два гола за две минуты
Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 20 января. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов Кайрат Алматы Брюгге
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Harun Bakircioğlu
Город находится на уровне Рима, в Риме +8, а тут -11. Бельгийцы неплохо порезвились в этом морозильнике.
Iigor6583
Знатно взули цих бульбашів громико, мартиновичів....
