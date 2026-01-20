«Есть неопределенность». Для перехода Зинченко появилось препятствие

Журналист ESPN Даниэль Ман заявил, что для перехода украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс» есть небольшое препятствие.

«Как нам стало известно от нашего наблюдателя за «Аяксом» Кристиана Виллайерта, и это подтвердили как представители самого игрока, так и источники, близкие к клубу, сделка практически завершена. Только медицинское обследование пока задерживает трансфер, поэтому есть некоторая неопределенность, но в принципе «Аякс» обеспечил себе левого защитника, которого искал, в лице Зинченко.

В том году он много играл в полузащите за ПСВ (в сезоне 2016/17 - прим.), а также часто выступает на позиции полузащитника за сборную Украины. В этом плане он является универсальным игроком, что также очень хорошо для «Аякса». Это аренда на полсезона. Его контракт с «Арсеналом» истекает следующим летом, поэтому опции выкупа нет. Вероятно, если следующие шесть месяцев пройдут успешно, «Аякс» предложит ему долгосрочный контракт следующим летом. И его можно будет забрать бесплатно», - сказал Ман в интервью Tekengeld.

Ранее легенда «Фейенорда» Карим Эль Ахмади заявил, что Зинченко является настоящим активом для «Аякса».