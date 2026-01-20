Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Невероятный игрок. Он поднимает уровень команды»
Италия
20 января 2026, 10:13 | Обновлено 20 января 2026, 10:18
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Невероятный игрок. Он поднимает уровень команды»

Наставник итальянской «Ромы» расхвалил нидерландского форварда Дониелла Малена

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Невероятный игрок. Он поднимает уровень команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини расхвалил нидерландского форварда Дони Малена, который 16 января перебрался в Серию А из «Астон Виллы», а уже через два дня забил первый гол в новой команде:

«Мален – невероятный игрок, который поднимает уровень команды. Мы провели качественную игру. Мне нравится, что Дибала и Мален понимают друг друга.

Дони забивает много голов. У него есть те качества, которые я искал: он может свободно действовать как при смещении с фланга, так и в открытых ситуациях.

У него есть скорость и сила: фундаментальные качества для того стиля игры, который мы хотим использовать. Нам необходимо построить команду, которая умеет использовать сильные стороны Малена. Он должен играть ближе к штрафной площади», – подытожил Гасперини.

В нынешнем сезоне форвард сборной Нидерландов провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. В итальянском чемпионате 27-летний футболист играет на правах аренды.

Николай Тытюк Источник: Calciomercato
