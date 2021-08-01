ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины

44-летний специалист Андрей Шевченко официально покинул сборную Украины.

Главный тренер команды в прощальном посте в Instagram написал:

«Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел 5 лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину».

Летом 2021 года Андрей Шевченко вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020. Это лучшее достижение на ЧЕ в истории сине-желтой команды.