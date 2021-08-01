ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины

У главного тренера истек контракт с Украинской ассоциацией футбола

  • 01.08.2021 14:50
  • 4649 просмотров
  • 32 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

44-летний специалист Андрей Шевченко официально покинул сборную Украины.

Главный тренер команды в прощальном посте в Instagram написал:

«Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел 5 лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину».

Летом 2021 года Андрей Шевченко вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020. Это лучшее достижение на ЧЕ в истории сине-желтой команды.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    0933333333
    online
      0933333333, 01.08.2021 15:09
    0
    Что бы просились ещё сюда и вас даже бесплатно не брали!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.08.2021 15:09
    0
    Позорник. Перед квалифаем ЧМ бросил сборную. Уплюток
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:08
    0
    Разве это тренер который по Инстаграму или твитеру прощается, где пресуха.
    Где отчёт?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:07
    0
    _-AK228, 01.08.2021 15:05
    Та ну
    Это тренер, не мямля.
    Это по настоящему главный тренер.
    Который может перевернуть игру
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 01.08.2021 15:07
    0
    Дякую! Вдачі у нових справах!
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 01.08.2021 15:07
    -2
    П...ры бегущие скорабля!!!!!
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 01.08.2021 15:06
    +1
    Alexsandr B, 01.08.2021 15:04
    Что называется вовремя смылся, отбор на ЧМ провалил, но связывать неудачу теперь будут не с ним...и вообще странно так отпускать человека который начал отбор и бросил на полпути....браво Шева, знает когда уйти)
    А что он провалил? За 1 место хотели побороться? А 2 думаю занять шансы нормальные.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 01.08.2021 15:05
    0
    alefteev77, 01.08.2021 14:58
    А как же структура сборных имени Шевченка-Ротаня? Что теперь со всеми этими инновациями?
    У Ротаня была структура?🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴😱
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 15:05
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 01.08.2021 15:05
    Давайте Петракова
    Та ну
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 01.08.2021 15:05
    0
    Дякуємо,Андрію за роботу!!!
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 15:05
    0
    Ну это было ожидаемо!!
    Спасибо Андрей Николаевич за хорошую работу!!!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:05
    +1
    Давайте Петракова
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 01.08.2021 15:04
    +1
    Что называется вовремя смылся, отбор на ЧМ провалил, но связывать неудачу теперь будут не с ним...и вообще странно так отпускать человека который начал отбор и бросил на полпути....браво Шева, знает когда уйти)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.08.2021 15:04
    +1
    Вообще я рад, Шевченко для меня как был посредственным, так и остался.
    -
    Сборной нужен опытный, глубокий тренер. Григорчук, Вернидуб, Маркевич, но идеальным думаю будет ПЕТРАКОВ. Кто-кто, а Петраков заслужил.
    Ссылка
    Mbappe10
    online
      Mbappe10, 01.08.2021 15:04
    -1
    Тільки Маркевич 🇺🇦
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:03
    +1
    Урааааа
    Ссылка
    Кyпитe Бисептoл
    online
      Кyпитe Бисептoл, 01.08.2021 15:03
    0
    Йобу дався ?!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 15:02
    -2
    Давайте Вернидуба !
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.08.2021 15:02
    +3
    Чудова новина. Він себе вже досить давно вичерпав в збірній. Останній рік був регрес. Відбір на чс і так вже провалено. Якраз в нового тренера буде час до наступного відбору на євро
    Ссылка
    Максим Комиссаренко
    online
      Максим Комиссаренко, 01.08.2021 15:02
    0
    Григорчук?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 01.08.2021 14:56
    +9
    Внезапно... Пять лет пролетели быстро, команда при Шеве стала лучше за это время.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.08.2021 14:56
    +7
    Шевченко понимает что выйти на чемпионат мира будет очень трудно,поэтому покинул сборную на половине пути-неоднозначный поступок
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.08.2021 15:01
    +6
    Григорчук как раз на днях заявил, что время возвращаться и тренировать в Украине... Совпадение?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.08.2021 14:58
    +6
    А как же структура сборных имени Шевченка-Ротаня? Что теперь со всеми этими инновациями?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.08.2021 14:57
    +6
    правильно-ушёл на высоком результате....теперь будем его вспоминать как блохина с 2006
    Ссылка
    Денис Dns
    online
      Денис Dns, 01.08.2021 14:54
    +6
    Ну що ж, дякуємо за все. Удачі
    Ссылка
    Михаил Василькив
    online
      Михаил Василькив, 01.08.2021 15:00
    +5
    Якась накладка вийшла! Не могли розумно домовитись з УАФ та Ребровим та синхронізувати свої дії? Чи можливо є інші варіанти?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 15:01
    +4
    Спасибо за всё и удачи!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.08.2021 15:02
    +3
    Чудова новина. Він себе вже досить давно вичерпав в збірній. Останній рік був регрес. Відбір на чс і так вже провалено. Якраз в нового тренера буде час до наступного відбору на євро
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 15:01
    +2
    axylinam, 01.08.2021 14:56
    Шевченко понимает что выйти на чемпионат мира будет очень трудно,поэтому покинул сборную на половине пути-неоднозначный поступок
    Так відбор до ЧС провалив саме Шева... після нічиїх з Фінляндією і Казахстаном, можна вже зливати воду... Новому тренеру буде час на обкатку...
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 01.08.2021 15:06
    +1
    Alexsandr B, 01.08.2021 15:04
    Что называется вовремя смылся, отбор на ЧМ провалил, но связывать неудачу теперь будут не с ним...и вообще странно так отпускать человека который начал отбор и бросил на полпути....браво Шева, знает когда уйти)
    А что он провалил? За 1 место хотели побороться? А 2 думаю занять шансы нормальные.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:05
    +1
    Давайте Петракова
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 01.08.2021 15:04
    +1
    Что называется вовремя смылся, отбор на ЧМ провалил, но связывать неудачу теперь будут не с ним...и вообще странно так отпускать человека который начал отбор и бросил на полпути....браво Шева, знает когда уйти)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.08.2021 15:04
    +1
    Вообще я рад, Шевченко для меня как был посредственным, так и остался.
    -
    Сборной нужен опытный, глубокий тренер. Григорчук, Вернидуб, Маркевич, но идеальным думаю будет ПЕТРАКОВ. Кто-кто, а Петраков заслужил.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:03
    +1
    Урааааа
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 01.08.2021 15:09
    0
    Что бы просились ещё сюда и вас даже бесплатно не брали!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.08.2021 15:09
    0
    Позорник. Перед квалифаем ЧМ бросил сборную. Уплюток
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:08
    0
    Разве это тренер который по Инстаграму или твитеру прощается, где пресуха.
    Где отчёт?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:07
    0
    _-AK228, 01.08.2021 15:05
    Та ну
    Это тренер, не мямля.
    Это по настоящему главный тренер.
    Который может перевернуть игру
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 01.08.2021 15:07
    0
    Дякую! Вдачі у нових справах!
    Ссылка
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