ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины

44-летний специалист Андрей Шевченко официально покинул сборную Украины.
Главный тренер команды в прощальном посте в Instagram написал:
«Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел 5 лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.
Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.
Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину».
Летом 2021 года Андрей Шевченко вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020. Это лучшее достижение на ЧЕ в истории сине-желтой команды.
Источник — Sport.ua
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Где отчёт?
Это по настоящему главный тренер.
Который может перевернуть игру
Спасибо Андрей Николаевич за хорошую работу!!!
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Сборной нужен опытный, глубокий тренер. Григорчук, Вернидуб, Маркевич, но идеальным думаю будет ПЕТРАКОВ. Кто-кто, а Петраков заслужил.
-
Сборной нужен опытный, глубокий тренер. Григорчук, Вернидуб, Маркевич, но идеальным думаю будет ПЕТРАКОВ. Кто-кто, а Петраков заслужил.
Где отчёт?
Это по настоящему главный тренер.
Который может перевернуть игру
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