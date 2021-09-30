Чикаго. Свитолина остановила обидчицу Козловой

Элина пробилась в четвертьфинал

  • 30.09.2021 22:26
  • 4224 просмотра
  • 16 комментариев
Чикаго. Свитолина остановила обидчицу Козловой
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
В матче третьего круга украинка, которая возглавляет посев, одолела Елену Габриэлу Русе из Румынии (№98 WTA).
 
Чикаго. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Елена Габриела Русе (Румыния) – 6:3, 6:3
 
В следующем раунде Свитолина сразится против Онс Жабер из Туниса (№16 WTA).
 
Ранее Русе выбила из соревнований украинку Катерину Козлову.

В конце августа Свитолина завоевала титул на первом турнире в Чикаго.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 30.09.2021 23:57
    0
    Через тренування вдалося подивитись тільки перший наддовгий гейм матчу, виграний Еліною. Добре, що все закінчилося без несподіванок. Далі Жабер, конкурентка за місце на Підсумковому і заклята подруга ще з юніорів. Там вони постійно перетиналися, доросла ж кар'єра в Еліни складається значно краще, хоча останнім часом туніска стала влучати в корт частіше і результати її пішли вгору. Третя поспіль атакуюча суперниця в Чикаго. І найскладніша з трьох, хоч раніше Еліна з нею грала вдало. Подивимось.
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    Alesana
    Alesana, 30.09.2021 23:47
    0
    Elis, 30.09.2021 22:38
    Тобто? А хто в серпні в Чикаго салатницю виграв?
    Капустниця
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    Elis
    Elis, 30.09.2021 23:14
    0
    Сергей Войцеховский, 30.09.2021 22:42
    Це інший турнір в Чікаго. Але можна і ще раз виграти Чікаго)
    Чомусь не відобразилось, що це відповідь на попередній коментар, що нібито Еліна 2 роки нічого не вигравала.
    Вигравала, вигравала.
    Я не проти другого трофею в Чикаго. Але краще б І-У.
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    adidas777
    adidas777, 30.09.2021 23:05
    0
    vital, 30.09.2021 22:59
    По футболу, Шахтар із Інтером як би на 4-ку тверду зіграв з 5-ти можливих. А не травмувався би кращий форвард гірників вже на старті матчу, цілком могли й перемогати, бо Траоре як раз мастак результативно завершувати комбінації, а то ті бразильці все дуже індивідуально хотіли вирішити.
    Ну тогда уже если позитиве.
    То вчера была вторая невероятная победа молодёжки Динам в этой ЛЧ на Баварией
    0-4
    ЗЫ: Траоре выбыл на долго.
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    adidas777
    adidas777, 30.09.2021 23:03
    +2
    Shchebet, 30.09.2021 22:38
    Молодец!
    С Жабер будет игра за потенциальный выход на Итоговый, если в Индиан Уэлс будет характер и удача.
    Пора бы порадовать, а то кроме финала Олимпиады за два года ничего не выиграла.
    Пора бы.
    КОВИД на теннис не передается
    А 16 й титул Элины в Чикаго куда вы дели?
    В конце августа это было после Олимпиады.
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    vital
    online
    vital, 30.09.2021 22:59
    -2
    adidas777, 30.09.2021 22:32
    После игр наших команд в Еврокубках.
    Это первая приятная новость за три дня!
    С победой Элина!
    По футболу, Шахтар із Інтером як би на 4-ку тверду зіграв з 5-ти можливих. А не травмувався би кращий форвард гірників вже на старті матчу, цілком могли й перемогати, бо Траоре як раз мастак результативно завершувати комбінації, а то ті бразильці все дуже індивідуально хотіли вирішити.
    Ссылка
    Kubok-69
    Kubok-69, 30.09.2021 22:44
    +2
    Shchebet, 30.09.2021 22:38
    Молодец!
    С Жабер будет игра за потенциальный выход на Итоговый, если в Индиан Уэлс будет характер и удача.
    Пора бы порадовать, а то кроме финала Олимпиады за два года ничего не выиграла.
    Пора бы.
    КОВИД на теннис не передается
    Фінал півфіналу)
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
    Сергей Войцеховский, 30.09.2021 22:43
    0
    *Чикаго
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 30.09.2021 22:42 (изменен)
    +1
    Очередная победа на классе, пора Свитолине взять трофей више 250-тысячника, с Жабер ведёт 3-0, но она сильно прибавила в этом сезоне, очень техническая, но ошибается много.
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    Сергей Войцеховский
    Сергей Войцеховский, 30.09.2021 22:42
    +1
    Elis, 30.09.2021 22:38
    Тобто? А хто в серпні в Чикаго салатницю виграв?
    Це інший турнір в Чікаго. Але можна і ще раз виграти Чікаго)
    Ссылка
    Elis
    Elis, 30.09.2021 22:38
    +3
    Тобто? А хто в серпні в Чикаго салатницю виграв?
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 30.09.2021 22:38
    -5
    Молодец!
    С Жабер будет игра за потенциальный выход на Итоговый, если в Индиан Уэлс будет характер и удача.
    Пора бы порадовать, а то кроме финала Олимпиады за два года ничего не выиграла.
    Пора бы.
    КОВИД на теннис не передается
    Ссылка
    LeonidasB
    online
    LeonidasB, 30.09.2021 22:38
    +3
    Далі вже дорослі ігри, сподіваємось що настрій на Онс буде такий як надо.
    Ссылка
    Elis
    Elis, 30.09.2021 22:34
    +6
    Перемога на класі. Вітаю!
    Далі буде важче, але віримо в перемогу. З Жабер Еліна грати вміє. Головне, щоб правильно налаштувалась. Ну і стабільну першу подачу б.
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    adidas777
    adidas777, 30.09.2021 22:32
    +10
    После игр наших команд в Еврокубках.
    Это первая приятная новость за три дня!
    С победой Элина!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 30.09.2021 22:31
    +7
    молодець,хоч знову не йшла перша подача.но показала клас!
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