Чикаго. Свитолина остановила обидчицу Козловой

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче третьего круга украинка, которая возглавляет посев, одолела Елену Габриэлу Русе из Румынии (№98 WTA).



Чикаго. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Елена Габриела Русе (Румыния) – 6:3, 6:3



В следующем раунде Свитолина сразится против Онс Жабер из Туниса (№16 WTA).



Ранее Русе выбила из соревнований украинку Катерину Козлову.

В конце августа Свитолина завоевала титул на первом турнире в Чикаго.

Sealed with an Ace! 🂡



🇺🇦 @ElinaSvitolina progresses to the #ChicagoTennisFestival quarterfinals with a 6-3, 6-3 win over Ruse.



Next up for the No.1 seed: Ons Jabeur. pic.twitter.com/rz6qtT0lER