Чикаго. Свитолина остановила обидчицу Козловой

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В матче третьего круга украинка, которая возглавляет посев, одолела Елену Габриэлу Русе из Румынии (№98 WTA).
Чикаго. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Елена Габриела Русе (Румыния) – 6:3, 6:3
В следующем раунде Свитолина сразится против Онс Жабер из Туниса (№16 WTA).
Ранее Русе выбила из соревнований украинку Катерину Козлову.
В конце августа Свитолина завоевала титул на первом турнире в Чикаго.
Sealed with an Ace! 🂡— wta (@WTA) September 30, 2021
🇺🇦 @ElinaSvitolina progresses to the #ChicagoTennisFestival quarterfinals with a 6-3, 6-3 win over Ruse.
Next up for the No.1 seed: Ons Jabeur. pic.twitter.com/rz6qtT0lER
Источник — Sport.ua
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Вигравала, вигравала.
Я не проти другого трофею в Чикаго. Але краще б І-У.
То вчера была вторая невероятная победа молодёжки Динам в этой ЛЧ на Баварией
0-4
ЗЫ: Траоре выбыл на долго.
С Жабер будет игра за потенциальный выход на Итоговый, если в Индиан Уэлс будет характер и удача.
Пора бы порадовать, а то кроме финала Олимпиады за два года ничего не выиграла.
Пора бы.
КОВИД на теннис не передается
В конце августа это было после Олимпиады.
Это первая приятная новость за три дня!
С победой Элина!
С Жабер будет игра за потенциальный выход на Итоговый, если в Индиан Уэлс будет характер и удача.
Пора бы порадовать, а то кроме финала Олимпиады за два года ничего не выиграла.
Пора бы.
КОВИД на теннис не передается
С Жабер будет игра за потенциальный выход на Итоговый, если в Индиан Уэлс будет характер и удача.
Пора бы порадовать, а то кроме финала Олимпиады за два года ничего не выиграла.
Пора бы.
КОВИД на теннис не передается
Далі буде важче, але віримо в перемогу. З Жабер Еліна грати вміє. Головне, щоб правильно налаштувалась. Ну і стабільну першу подачу б.
Это первая приятная новость за три дня!
С победой Элина!
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