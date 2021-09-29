Козлова завершила борьбу на турнире в Чикаго

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№140 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче второго круга украинка, стартовавшая в квалификации, проиграла Елене Габриелы Русе из Румынии (№98 WTA).



Чикаго. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) – Елена Габриела Русе (Румыния) – 5:7, 2:6



В следующем раунде румынка сыграет против украинки Элины Свитолиной или американки Аманды Анисимовой.



Отметим, что в первом круге Козлова одолела еще одну украинку Марту Костюк.