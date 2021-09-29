Козлова завершила борьбу на турнире в Чикаго

Еще одного украинского дерби на этом турнире не будет

  • 29.09.2021 19:06
  • 883 просмотра
  • 2 комментария
Козлова завершила борьбу на турнире в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№140 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
В матче второго круга украинка, стартовавшая в квалификации, проиграла Елене Габриелы Русе из Румынии (№98 WTA). 
 
Чикаго. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Елена Габриела Русе (Румыния) – 5:7, 2:6
 
В следующем раунде румынка сыграет против украинки Элины Свитолиной или американки Аманды Анисимовой.
 
Отметим, что в первом круге Козлова одолела еще одну украинку Марту Костюк.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 29.09.2021 20:16
    0
    сумно..
    Ссылка
    0976260852
    0976260852, 29.09.2021 19:29
    0
    Всеще буде
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