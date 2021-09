Козлова победила Костюк в украинском дерби в Чикаго

27 сентября украинские теннисистки Катерина Козлова (WTA 140) и Марта Костюк (WTA 57) встретились между собой в матче первого круга на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.

Козлова победила Костюк в украинском дерби в трех сетах, причем первую партию проиграла на тай-брейке, а в третьей выиграла под ноль. Матч длился 2 часа и 8 минут.

В следующем раунде победительница сразится против Елены Габриелы Русе из Румынии или Камилы Джорджи из Италии.

WTA 500. Чикаго (США)

Женщины. Первый раунд

Катерина Козлова (Украина) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (2:7), 6:3, 6:0.

