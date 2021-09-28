Козлова победила Костюк в украинском дерби в Чикаго

Матч первого круга между двумя украинками завершился в трех сетах

  • 28.09.2021 00:50
  • 286 просмотров
  • 3 комментария
Козлова победила Костюк в украинском дерби в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

27 сентября украинские теннисистки Катерина Козлова (WTA 140) и Марта Костюк (WTA 57) встретились между собой в матче первого круга на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.

Козлова победила Костюк в украинском дерби в трех сетах, причем первую партию проиграла на тай-брейке, а в третьей выиграла под ноль. Матч длился 2 часа и 8 минут.

В следующем раунде победительница сразится против Елены Габриелы Русе из Румынии или Камилы Джорджи из Италии.

WTA 500. Чикаго (США)

Женщины. Первый раунд

Катерина Козлова (Украина) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (2:7), 6:3, 6:0.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vlad Ltava
    Vlad Ltava, 28.09.2021 01:35
    0
    У Марти ракетка в сумці , а ... на думці .
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    Vlad Ltava
    Vlad Ltava, 28.09.2021 01:32
    0
    От мамі дістанеться по-повній .
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    Spectra
    online
    Spectra, 28.09.2021 01:12 (изменен)
    +1
    Марта у нас звезда, у неё есть мотивация играть против Мугурусы, Осаки и так далее, как только соперник ниже её уровня, включает из себя звезду и думает что спокойно выиграет, за что и была наказала,
    1 сет случайно выиграла! Катя молодец она игрок как минимум топ-100, но травмы и уверенность в себе не позволяет, ей этого добиться!
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