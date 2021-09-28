Козлова победила Костюк в украинском дерби в Чикаго

27 сентября украинские теннисистки Катерина Козлова (WTA 140) и Марта Костюк (WTA 57) встретились между собой в матче первого круга на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
Козлова победила Костюк в украинском дерби в трех сетах, причем первую партию проиграла на тай-брейке, а в третьей выиграла под ноль. Матч длился 2 часа и 8 минут.
В следующем раунде победительница сразится против Елены Габриелы Русе из Румынии или Камилы Джорджи из Италии.
WTA 500. Чикаго (США)
Женщины. Первый раунд
Катерина Козлова (Украина) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (2:7), 6:3, 6:0.
Kateryna Kozlova 🇺🇦— WTA Appreciation (@WTAPlayerFan) September 27, 2021
Another battle of compatriots with Kozlova besting Kostyuk with a bagel.
6-7(2), 6-3, 6-0. #ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/GFX2W0DnnP
Источник — Sport.ua
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1 сет случайно выиграла! Катя молодец она игрок как минимум топ-100, но травмы и уверенность в себе не позволяет, ей этого добиться!
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