Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open перед матчем 1/16 финала
Марта и Елена-Габриэла не сыграют против Элизе Мертенс и Дианы Шнайдер
Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) снялись с парного разряда Открытого чемпионата США 2026.
3 сентября Костюк и Русе переиграли тандем Панна Удварди / Лаура Пигосси в первом раунде мейджора со счетом 6:3, 6:4.
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6 числа Марта и Елена-Габриэла должны были встретиться с восьмым сеяным дуэтом Элизе Мертенс / Диана Шнайдер, который на старте турнира одолел Дарью Снигур и Ханне Вандевинкель.
Вечером 5 сентября Костюк разобралась с Екатериной Александровой и пробилась в 1/8 финала одиночного разряда US Open.
Мертенс и Шнайдер без борьбы вышли в 1/8 финала парного турнира, где встретятся либо с Эллен Перес и Деми Схюрс, либо с Еленой Приданкиной и Тан Цяньхуэй.
Украину в парном разряде US Open продолжат представлять сестры Киченок Людмила и Надежда, а также Ангелина Калинина (напарница – Анна Бондар).
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Мабуть в них є домовленність. Оскільки Марта в одиночці на порядок сильніша за Габі, мабуть, вона визначає, гратимуть вони чи ні. Чи вона зосереджується на одиночці.