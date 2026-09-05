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US Open
05 сентября 2026, 09:32 | Обновлено 05 сентября 2026, 09:54
524
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Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open перед матчем 1/16 финала

Марта и Елена-Габриэла не сыграют против Элизе Мертенс и Дианы Шнайдер

05 сентября 2026, 09:32 | Обновлено 05 сентября 2026, 09:54
524
6 Comments
Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open перед матчем 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе
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Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) снялись с парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

3 сентября Костюк и Русе переиграли тандем Панна Удварди / Лаура Пигосси в первом раунде мейджора со счетом 6:3, 6:4.

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6 числа Марта и Елена-Габриэла должны были встретиться с восьмым сеяным дуэтом Элизе Мертенс / Диана Шнайдер, который на старте турнира одолел Дарью Снигур и Ханне Вандевинкель.

Вечером 5 сентября Костюк разобралась с Екатериной Александровой и пробилась в 1/8 финала одиночного разряда US Open.

Мертенс и Шнайдер без борьбы вышли в 1/8 финала парного турнира, где встретятся либо с Эллен Перес и Деми Схюрс, либо с Еленой Приданкиной и Тан Цяньхуэй.

Украину в парном разряде US Open продолжат представлять сестры Киченок Людмила и Надежда, а также Ангелина Калинина (напарница – Анна Бондар).

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Диана Шнайдер Элизе Мертенс US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Для чого Костюк виставляться в парі для того щоб знятися.Якби вчора програла то б не знімалася.
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+3
Знову бл? Нах  вона постійно підсирає тим з ким грає? Є ті хто спеціалізуються на парних виступах і так собі заробляють на життя. Нах ти туди лізеш і позбавляєш потенційного заробітку тих з ким граєш в команді? Якась лицемірна хня.
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+2
Отут хочеться матюкатися. Навіть не від самого факту зняття, а від того, що без боя пропускають свинину до однієї восьмої.
Мабуть в них є домовленність. Оскільки Марта в одиночці на порядок сильніша за Габі, мабуть, вона визначає, гратимуть вони чи ні. Чи вона зосереджується на одиночці.
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+1
Русе напевне є мазохісткою?! 
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0
За це Носкова її знищить .Знову Костюк показує що вона за людина.
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0
Якщо Марта відчуває що зняття з пари допоможе (турбує зап'ястя правої рукі)хоча б перемогти Носкову,то рішення вірне.Так,підвела партнершу,але ж Русе давно знає Марту й розуміла на що іде!
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0
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