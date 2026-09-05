Костюк и Русе снялись с парного разряда US Open перед матчем 1/16 финала

Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) снялись с парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

3 сентября Костюк и Русе переиграли тандем Панна Удварди / Лаура Пигосси в первом раунде мейджора со счетом 6:3, 6:4.

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6 числа Марта и Елена-Габриэла должны были встретиться с восьмым сеяным дуэтом Элизе Мертенс / Диана Шнайдер, который на старте турнира одолел Дарью Снигур и Ханне Вандевинкель.

Вечером 5 сентября Костюк разобралась с Екатериной Александровой и пробилась в 1/8 финала одиночного разряда US Open.

Мертенс и Шнайдер без борьбы вышли в 1/8 финала парного турнира, где встретятся либо с Эллен Перес и Деми Схюрс, либо с Еленой Приданкиной и Тан Цяньхуэй.

Украину в парном разряде US Open продолжат представлять сестры Киченок Людмила и Надежда, а также Ангелина Калинина (напарница – Анна Бондар).