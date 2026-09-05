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US Open
05 сентября 2026, 01:49 | Обновлено 05 сентября 2026, 01:55
98
0

Снигур не сумела взять реванш у Шнайдер в матче парного разряда US Open

Дарья вместе с Ханне Вандевинкель в двух сетах уступили «нейтралке» и Элизе Мертенс

05 сентября 2026, 01:49 | Обновлено 05 сентября 2026, 01:55
98
0
Снигур не сумела взять реванш у Шнайдер в матче парного разряда US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур и Ханне Вандевинкель
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Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Ханне Вандевинкель (Бельгия) в двух сетах проиграли восьмому сеяному тандему Элизе Мертенс (Бельгия) / Диана Шнайдер за 1 час и 3 минуты.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Дарья Снигур (Украина) / Ханне Вандевинкель (Бельгия) – Элизе Мертенс (Бельгия) / Диана Шнайдер [8] – 1:6, 3:6

Снигур впервые сыграла в одной паре с Вандевинкель. Одиночный разряд USO-2026 Дарья покинула в первом круге, уступив Шнайдер.

Мертенс и Шнайдер в 1/16 финала парного турнира встретятся с Мартой Костюк и Еленой-Габриэлой Русе.

Статистика матча

Фото с матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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