Украинский день в Чикаго. Свитолина выиграла 16-й титул WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) добыла титул на хардовом турнире категории WTA 250 в Чикаго.



В матче за титул украинка, которая являлась лидером посева, обыграла Ализе Корне из Франции (№68 WTA).



Чикаго. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4

Стартовал матч ожидаемо с преимущества украинской теннисистки. В предыдущих поединках на турнире в Чикаго Корне только один раз из четырех брала первую партию, поэтому ожидать от нее какой-то феноменально игры вначале было бы странно. Но очень быстро доминирование Элины свелось к нулю, и француженка начала зарабатывать очки. Ализе отыграла брейк, но было видно, что у нее не все в порядке со здоровьем, а если точнее, то с правым бедром. Из-за этого повреждения Корне страдала на протяжении всего матча, казалось, что она даже снимется. Тем не менее француженка после нескольких медицинских тайм-аутов все же выдержала до конца.



Судьба первой партии решилась в 11-м и 12-м геймах. Элина сначала отыграла три скрытых сетбола, после чего реализовала первый же сет-поинт.





Начало второй партии Корне снова провалила, ей во второй раз пришлось отыгрываться со счета 0:3. На этот раз Ализе сравнять счет не удалось, Элина довела встречу до победы, хотя и сама чувствовала определенные проблемы со здоровьем. Если бы не это, матч завершился бы гораздо раньше.



Также нужно понимать, что встреча проходила в условиях невероятной жары, при которой показывать теннис высокого уровня практически нереально. Здесь побеждает тот, кто лучше приспособится к условиям, не получив большого вреда организму.





Для Элины этот титул стал 16-м в карьере. Предыдущий раз она выигрывала турнир WTA чуть менее 11 месяцев назад, когда стала лучшей на кортах Страсбурга.

Ранее в финале парного разряде сестры Киченок разыграли между собой титул, победила Надежда.



В новой редакции рейтинга Элина снова вернется в топ-5, но по итогам US Open есть большая вероятность снова оттуда выпасть.