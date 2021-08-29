Украинский день в Чикаго. Свитолина выиграла 16-й титул WTA

Элина стала победительницей одиночного разряда, поддержав почин Надежды Киченок в паре

  • 29.08.2021 00:11
  • 4312 просмотров
  • 21 комментарий
Украинский день в Чикаго. Свитолина выиграла 16-й титул WTA
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Ализе Корне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) добыла титул на хардовом турнире категории WTA 250 в Чикаго.
 
В матче за титул украинка, которая являлась лидером посева, обыграла Ализе Корне из Франции (№68 WTA).
 
Чикаго. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4

Стартовал матч ожидаемо с преимущества украинской теннисистки. В предыдущих поединках на турнире в Чикаго Корне только один раз из четырех брала первую партию, поэтому ожидать от нее какой-то феноменально игры вначале было бы странно. Но очень быстро доминирование Элины свелось к нулю, и француженка начала зарабатывать очки. Ализе отыграла брейк, но было видно, что у нее не все в порядке со здоровьем, а если точнее, то с правым бедром. Из-за этого повреждения Корне страдала на протяжении всего матча, казалось, что она даже снимется. Тем не менее француженка после нескольких медицинских тайм-аутов все же выдержала до конца.
 
Судьба первой партии решилась в 11-м и 12-м геймах. Элина сначала отыграла три скрытых сетбола, после чего реализовала первый же сет-поинт.


 
Начало второй партии Корне снова провалила, ей во второй раз пришлось отыгрываться со счета 0:3. На этот раз Ализе сравнять счет не удалось, Элина довела встречу до победы, хотя и сама чувствовала определенные проблемы со здоровьем. Если бы не это, матч завершился бы гораздо раньше. 
 
Также нужно понимать, что встреча проходила в условиях невероятной жары, при которой показывать теннис высокого уровня практически нереально. Здесь побеждает тот, кто лучше приспособится к условиям, не получив большого вреда организму.


 
Для Элины этот титул стал 16-м в карьере. Предыдущий раз она выигрывала турнир WTA чуть менее 11 месяцев назад, когда стала лучшей на кортах Страсбурга

Ранее в финале парного разряде сестры Киченок разыграли между собой титул, победила Надежда.
 
В новой редакции рейтинга Элина снова вернется в топ-5, но по итогам US Open есть большая вероятность снова оттуда выпасть. 

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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    NM16071
    online
    NM16071, 29.08.2021 01:00
    -2
    Призи - це всі гроші.... Заради цього вартувало вболівати, хвилюватися, вже давно так не сміялася, хай сховається Дизель шоу...
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    Elis
    online
    Elis, 29.08.2021 00:56
    0
    Вітаю Еліну з перемогою і черговим титулом!
    Тепер Корне має салатницю, а Еліні буде у що фрукти на столі складати
    Алізе чимось нагадала Бузкову - ледь пересуває ноги по корту, а в розіграшах бігає, як скажена білочка)) Здоров'я і швидкого відновлення обом!
    Чекаємо на US Open.
    Вболівальники на трибунах - супер!
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    Yalta
    online
    Yalta, 29.08.2021 00:52
    0
    Молодец!!!!
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    vital
    online
    vital, 29.08.2021 00:51
    +1
    Еліну з черговим титулом на інтернешнелі. Останні 3 титули усі були такими в Елі. А була ж колись Еліна королевою прем'єрів, вигравши таких за 1 рік одразу 3 з 5-ти можливих. Тому хочеться від Еліни кращого титулу і трофею, ніж звичайна зелена миска. Здоров'я Еліні на наступні 2 тижні.
    П.с. Довго я не міг згадати отого чувака смуглявого, головного на церемонії нагородження. Але таки пригадав що це тренер, з яким Слоун Стівенс виграла US Open - Камау Маррей
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    Альф Немо
    Альф Немо, 29.08.2021 00:51
    -2
    👍😊👍
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    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 29.08.2021 00:38
    -2
    ЧИКАГО-2021 ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ
    https://www.youtube.com/watch?v=2pDys-r-Pug
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    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 29.08.2021 00:34
    0
    Економ режім від Єліни, для перемоги додала скільки потрібно. Головною проблемою були багато невимушених помилок і подача. Плюс 6/6 брейкпонтів.
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    Alehandro
    online
    Alehandro, 29.08.2021 00:31
    -3
    А все посмотрели момент награждения, в частности, когда тип вспомнил, что на этой неделе же был День Независимости Украины, а Эля задумалась и сказала "... та не, вроде он ещё неделю назад был"?... Эля, Эля... надеюсь, шо это она просто в запаре ляпнула
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    introvert
    online
    introvert, 29.08.2021 00:29
    0
    Особисто я волів би опинитися де завгодно, але не не на місці сутички моєї теперішньої з колишньою. Та, судячи з церемонії нагородження, Гаелю не було чого боятись. Даремно він перестрахувався))
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 29.08.2021 00:25
    +9
    Еліна у своїх найкращих традиціях влаштувала для себе проблеми в матчі, який вела, причому Корне ще в першому сеті отримала пошкодження. Але те, що їй важко психологічно грати проти травмованих суперниць, ми бачили і раніше. І на цей момент наклалася проблема ще з юнацьких років. Коли розіграш фактично виграно, і просто потрібно направити м'яч у порожню половину корту, на Еліну часто нападає ступор. Йде або невимушена, або помилкове рішення, і м'яч надсилається точно на ракетку вже відіграній суперниці. Через усе це гра так і затягнулася. Адже не можна сказати, що Еліна грала погано. Вінерсів та хороших комбінацій вистачало. Жодної подвійної в умовах сильного вітру. До майже всіх дропів вдавалося встигнути, а ми пам'ятаємо, яким жахом для Світоліної були вкорочені останній рік. Але й дивних програшів очок було багатенько.
    Добре те, що добре закінчується. Навіть невеликий титул Еліні зараз дуже потрібен. Головне, щоб здоров'я не підвело: післязавтра вже грати на ЮСО. Було враження, що спина Еліну сьогодні турбувала. Вітаю її з перемогою! Окрема подяка чиказьким українцям, які голосно підтримували нашу тенісистку впродовж цього тижня.
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    andrei saenko
    online
    andrei saenko, 29.08.2021 00:25
    -6
    Молодец, с победой наконец то. Но очень много вопросов по игре. По сетке ни одной соперницы из 50,на Шлеме будет дуже тяжко с такой игрой.
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    serg
    serg, 29.08.2021 00:22
    +1
    Сергей Чёрный, 29.08.2021 00:18
    Какое то странное поведение Элины после 3:0 во втором сете , такое впечатление сложилось что она тупо сливала матч , может я и ошибаюсь но похоже в игру на кантору .
    вообще, глянул, в Чикаго сейчас +33 градуса, а ощущается как целых +36°. Возможно, жара сделала свое дело
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    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 29.08.2021 00:18
    -11
    Какое то странное поведение Элины после 3:0 во втором сете , такое впечатление сложилось что она тупо сливала матч , может я и ошибаюсь но похоже в игру на кантору .
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
    Andrii_MKh, 29.08.2021 00:17
    -6
    У лісі усе живе повиздихало
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
    Andrian Harandzha, 29.08.2021 00:16
    +2
    Еліна виграла трофей і це головне! Сьогодні боролась проти самої себе і перемогла.
    Подивимось - чи ця синиця в руці була потрібна.
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    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 29.08.2021 00:15
    +7
    молодець.через тернії к зіркам!Успіху на ЮСО!
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    Spectra
    online
    Spectra, 29.08.2021 00:15 (изменен)
    -9
    Жуть, просто сколько финалов уже сыграла в карьере и не может добить травмированную соперника, но молодец конечно что вымучила титул, но что делать на ЮСО я не понимаю
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    CheMP
    online
    CheMP, 29.08.2021 00:15
    +7
    Элина,ну просто умничка!
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    serg
    serg, 29.08.2021 00:15
    -3
    так и не понял, что случилось с Элинкой в конце. Даже просто попасть на половину корта соперницы не могла
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    nordi
    online
    nordi, 29.08.2021 00:15
    +12
    Вітання!!!Хтоб що не звиздів-МОЛОДЕЦЬ!
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