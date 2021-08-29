Украинский день в Чикаго. Свитолина выиграла 16-й титул WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) добыла титул на хардовом турнире категории WTA 250 в Чикаго.
В матче за титул украинка, которая являлась лидером посева, обыграла Ализе Корне из Франции (№68 WTA).
Чикаго. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:4
Стартовал матч ожидаемо с преимущества украинской теннисистки. В предыдущих поединках на турнире в Чикаго Корне только один раз из четырех брала первую партию, поэтому ожидать от нее какой-то феноменально игры вначале было бы странно. Но очень быстро доминирование Элины свелось к нулю, и француженка начала зарабатывать очки. Ализе отыграла брейк, но было видно, что у нее не все в порядке со здоровьем, а если точнее, то с правым бедром. Из-за этого повреждения Корне страдала на протяжении всего матча, казалось, что она даже снимется. Тем не менее француженка после нескольких медицинских тайм-аутов все же выдержала до конца.
Судьба первой партии решилась в 11-м и 12-м геймах. Элина сначала отыграла три скрытых сетбола, после чего реализовала первый же сет-поинт.
Начало второй партии Корне снова провалила, ей во второй раз пришлось отыгрываться со счета 0:3. На этот раз Ализе сравнять счет не удалось, Элина довела встречу до победы, хотя и сама чувствовала определенные проблемы со здоровьем. Если бы не это, матч завершился бы гораздо раньше.
Также нужно понимать, что встреча проходила в условиях невероятной жары, при которой показывать теннис высокого уровня практически нереально. Здесь побеждает тот, кто лучше приспособится к условиям, не получив большого вреда организму.
Для Элины этот титул стал 16-м в карьере. Предыдущий раз она выигрывала турнир WTA чуть менее 11 месяцев назад, когда стала лучшей на кортах Страсбурга.
Ранее в финале парного разряде сестры Киченок разыграли между собой титул, победила Надежда.
В новой редакции рейтинга Элина снова вернется в топ-5, но по итогам US Open есть большая вероятность снова оттуда выпасть.
Источник — Sport.ua
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Тепер Корне має салатницю, а Еліні буде у що фрукти на столі складати
Алізе чимось нагадала Бузкову - ледь пересуває ноги по корту, а в розіграшах бігає, як скажена білочка)) Здоров'я і швидкого відновлення обом!
Чекаємо на US Open.
Вболівальники на трибунах - супер!
П.с. Довго я не міг згадати отого чувака смуглявого, головного на церемонії нагородження. Але таки пригадав що це тренер, з яким Слоун Стівенс виграла US Open - Камау Маррей
https://www.youtube.com/watch?v=2pDys-r-Pug
Добре те, що добре закінчується. Навіть невеликий титул Еліні зараз дуже потрібен. Головне, щоб здоров'я не підвело: післязавтра вже грати на ЮСО. Було враження, що спина Еліну сьогодні турбувала. Вітаю її з перемогою! Окрема подяка чиказьким українцям, які голосно підтримували нашу тенісистку впродовж цього тижня.
Подивимось - чи ця синиця в руці була потрібна.
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