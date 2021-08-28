Надежда Киченок в паре с Олару выиграла турнир в Чикаго

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару выиграла парный турнир WTA 250 в Чикаго.
В финале Надежда огорчила свою сестру Людмилу, которая играла в дуэте с Макото Ниномией из Японии.
Чикаго. Финал
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 3) – Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 4) 7:6(6), 5:7, 10:8
В этом сезоне украинско-румынская пара уже выиграла титул в Санкт-Петербурге и была в финале в Бад-Хомбурге.
Интересно, что сестры Киченок впервые сыграли друг против друга в финале турнира WTA.
Источник — Sport.ua
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