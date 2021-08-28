Надежда Киченок в паре с Олару выиграла турнир в Чикаго

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару выиграла парный турнир WTA 250 в Чикаго.

В финале Надежда огорчила свою сестру Людмилу, которая играла в дуэте с Макото Ниномией из Японии.

Чикаго. Финал

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 3) – Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 4) 7:6(6), 5:7, 10:8

В этом сезоне украинско-румынская пара уже выиграла титул в Санкт-Петербурге и была в финале в Бад-Хомбурге.

Интересно, что сестры Киченок впервые сыграли друг против друга в финале турнира WTA.