15-й титул. Элина Свитолина выиграла турнир в Страсбурге!

В матче за титул украинка одолела Елену Рыбакину из Казахстана

  • 26.09.2020 16:15
  • 6264 просмотра
  • 28 комментариев
15-й титул. Элина Свитолина выиграла турнир в Страсбурге!
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла турнир международной серии в Страсбурге.
 
В матче за титул украинка оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). 
 
Страсбург. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 1:6, 6:2

Элина провела финальный матч в лучших традициях своего выступления по ходу турнира. Ее игра не была очень убедительной, но результат был достигнут.

В первом сете она показала себя чуть более стабильной и вариативной, но качество тенниса в исполнении обеих теннисисток была не на самом высоком уровне. Свитолина неплохо подавала и ей хватило всего одного брейка для победы.

Вторая партия прошла под диктовку Рыбакиной. Она адаптировалась к финальному матчу, стала лучше подавать и меньше била в ауты, поэтому третьего сета было не избежать.

В финальной партии Элине пришлось сразу же отыгрывать тройной брейкпоинт, что привело ее в чувства. В четвертом гейме украинка навязала серьезную борьбу на подаче представительницы Казахстана, но очко все же досталось Рыбакиной. Но, видимо, этот гейм забрал у Елены слишком много сил, дальше на корте ее практически не было видно. Свитолина за три гейма проиграла всего один розыгрыш и вышла подавать на матч. Получилось с первого раза, финальный отрезок матча остался полностью за первой ракеткой Украины. 
 
Отметим, что это 15-й выигранный титул Свитолиной на уровне WTA, за карьеру она проиграла всего 3 финала.
 
В прошлом году соревнования в Страсбурге выиграла еще одна украинка Даяна Ястремская

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Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.09.2020 17:18
    +2
    Mazyr2412, 26.09.2020 16:59
    Станіслав вам не вгодиш. Все не то і все не так. Готовий на парі- Даяна зайде далі ніж Марта. А по грі Еліні- класна гра в її стилі ( заставити опонента грати гірше).
    Яке там парі: усі ж знають, що Марта може програти кому завгодно, коли в неї щось перемкне. Як і Даяна, загалом. Тільки в іншому вони зараз місцями помінялися. Раніше Даяна за умови, що в неї полетить, могла перемогти майже кого завгодно, а тепер такої опції немає. І навпаки, Марта за гарної концентрації може відправити додому будь-кого навіть на грунті, крім, можливо, тільки Халеп.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 26.09.2020 17:15
    0
    Цей титул підняв Еліну на 4 місце!!!!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 26.09.2020 17:08
    +2
    Особливо приємні перемоги над росіянцями і їх сателітами.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 26.09.2020 16:59
    +1
    Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:47
    Хотілося б сподіватися. А кого ви вважаєте нашою шансовою трійкою на РГ? Я бачу тільки двох можливих. Даяні треба вирішувати проблеми з собою та командою, там можливий прогрес хіба з нового сезону.
    Станіслав вам не вгодиш. Все не то і все не так. Готовий на парі- Даяна зайде далі ніж Марта. А по грі Еліні- класна гра в її стилі ( заставити опонента грати гірше).
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2020 16:52
    +2
    Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:47
    Хотілося б сподіватися. А кого ви вважаєте нашою шансовою трійкою на РГ? Я бачу тільки двох можливих. Даяні треба вирішувати проблеми з собою та командою, там можливий прогрес хіба з нового сезону.
    Якщо буде погана погода, зміщений графік і матчі не через день, а щодня, то в Даяни з її силовим виснажливим тенісом шансів ще менше на пристойний результат.
    А третя звісно що Даяна, "контра спем сперо" по класику ще ніхто не відміняв. Ми від Еліни кожного разу очікуємо найвищих вершин на шоломі, з року в рік.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 26.09.2020 16:50
    0
    Осака лечит бедро
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 26.09.2020 16:49
    0
    Nikas, 26.09.2020 16:24
    Стоит признать Єлина сейчас не в форме уж очень натужно дался ей этот интернешнл где из десятки была ток Бернес которая как оказалось тоже далека от своих лучших кондиций в этом смазанном сезоне, та же Халеп натужно выграла турнир стоит понаблюдать еще за Барти и Осакой в какой они форме подойдут
    Куда подойдут. Барти уже закончила,
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 26.09.2020 16:49
    +2
    Турнир - наш! Марта в прошлом году здесь была в 1/4, а выиграла Даяна. Надеюсь, Костюк уже в следующем году перехватит эстафету здесь у Свитолиной.
    Ссылка
    0686739188
      0686739188, 26.09.2020 16:47
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=k3Ze238QDWY . МАТЧ ПОІНТИ.ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:47
    +1
    vital, 26.09.2020 16:39
    Станіславе, будемо сподіватися, що найкращу форму Еліна набере вже по ходу грунтового мейджера. Еля вже не раз підходила в хорошій формі після перемоги в Римі до РГ, навіть була фаворитом № 1 у буків на старті, але це їй не дуже допомогло в досягнення бажаної цілі - виграшу шолому. Тому будьмо оптимістами і будемо очікувати від когось із нашої трійки феєричної гри на шоломі вже на другому ігровому тижні РГ-2020.
    Хотілося б сподіватися. А кого ви вважаєте нашою шансовою трійкою на РГ? Я бачу тільки двох можливих. Даяні треба вирішувати проблеми з собою та командою, там можливий прогрес хіба з нового сезону.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 26.09.2020 16:46
    0
    Sashamar, 26.09.2020 16:27
    На погляд неспеціаліста. Не тільки про сьогоднішню гру, а й взагалі про грунт: Стамбул, Рим, Страсбург, кваліфікація РГ. Подача кульгає геть в усіх з Халеп включно. Отже вангую дуже примітивний висновок на РГ: хто краще за всіх подаватиме, тієї й капці
    И вот тут нужно обратить внимание на Серену...😊
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2020 16:45
    +1
    Sashamar, 26.09.2020 16:38
    Знаєте, Станіславе, а я б по сьогоднішній грі взагалі б ніяких висновків не робив. В жодну сторону. Через погодні умови. Бо неясно було коли матч почнется та чи почнеться взагалі. А в голові ще переїзд до Парижа де вже завтра знов грати (якщо погода не завадить). Це ж стрес, тут вже не до якості гри.
    Щоб так не писав майскоре, але не можуть фіналісти турніру вже наступного дня стартувати на шоломі. Не віриться в таке безглуздя...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:45
    -4
    Sashamar, 26.09.2020 16:38
    Знаєте, Станіславе, а я б по сьогоднішній грі взагалі б ніяких висновків не робив. В жодну сторону. Через погодні умови. Бо неясно було коли матч почнется та чи почнеться взагалі. А в голові ще переїзд до Парижа де вже завтра знов грати (якщо погода не завадить). Це ж стрес, тут вже не до якості гри.
    Проблема в тому, що в Парижі погодні умови синоптики обіцяють жахливими усі два тижні. У жінок завжди психологія виходила на перший план, а тут вона взагалі перекриє собою все.
    І я не по одній грі роблю висновки. Весь турнір гра не йде, а перед цим у Римі був жах з Маркетою. Двох представниць топ-20 дотиснути вдалося, але ж на Шоломі суперниці будуть ще більш сильні та мотивовані.
    Ссылка
    0686739188
      0686739188, 26.09.2020 16:42
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=Uo-zEFBsR10 ЗАПИСЬ МАТЧА
    Ссылка
    0686739188
      0686739188, 26.09.2020 16:41
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=H3sh6_XSnxk МАТЧ
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2020 16:39
    +1
    Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:25
    Вітаю Еліну з перемогою! Зазвичай я намагаюся після виграних титулів не критикувати наших тенісисток за гру, але РГ на носі, а спіймати свій теніс Світоліній так і не вдається. Підводить навіть банальне тримання м'яча глибоко в корті. Без одного з головних своїх козирів - стабільності - перспективи Еліни у Парижі виглядають туманними. Може, допоможе сам факт тримання кубку в руках і два останні гейми матчу з Рибакіною, коли, нарешті, вдалося прокинутися. Передматчбольне очко у третьому сеті було справді шедевральним.
    Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
    Станіславе, будемо сподіватися, що найкращу форму Еліна набере вже по ходу грунтового мейджера. Еля вже не раз підходила в хорошій формі після перемоги в Римі до РГ, навіть була фаворитом № 1 у буків на старті, але це їй не дуже допомогло в досягнення бажаної цілі - виграшу шолому. Тому будьмо оптимістами і будемо очікувати від когось із нашої трійки феєричної гри на шоломі вже на другому ігровому тижні РГ-2020.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 26.09.2020 16:38
    +2
    Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:25
    Вітаю Еліну з перемогою! Зазвичай я намагаюся після виграних титулів не критикувати наших тенісисток за гру, але РГ на носі, а спіймати свій теніс Світоліній так і не вдається. Підводить навіть банальне тримання м'яча глибоко в корті. Без одного з головних своїх козирів - стабільності - перспективи Еліни у Парижі виглядають туманними. Може, допоможе сам факт тримання кубку в руках і два останні гейми матчу з Рибакіною, коли, нарешті, вдалося прокинутися. Передматчбольне очко у третьому сеті було справді шедевральним.
    Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
    Знаєте, Станіславе, а я б по сьогоднішній грі взагалі б ніяких висновків не робив. В жодну сторону. Через погодні умови. Бо неясно було коли матч почнется та чи почнеться взагалі. А в голові ще переїзд до Парижа де вже завтра знов грати (якщо погода не завадить). Це ж стрес, тут вже не до якості гри.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.09.2020 16:35
    +2
    Sashamar, 26.09.2020 16:27
    На погляд неспеціаліста. Не тільки про сьогоднішню гру, а й взагалі про грунт: Стамбул, Рим, Страсбург, кваліфікація РГ. Подача кульгає геть в усіх з Халеп включно. Отже вангую дуже примітивний висновок на РГ: хто краще за всіх подаватиме, тієї й капці
    👍💯
    Друже, - КАПЦІ -
    Чомусь згадалось, як москалі реагують на це слово, взагалі нездогадуючись, що переклад на кАзлітон-орган, це ТАПКИ, а не КАПЕЦЬ...
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 26.09.2020 16:32
    +3
    Чудово!!! Про сам турнір, як сказали раніше, особливо немає що говорити. А от кубок повинен надати впевненості, що надважливо перед ТВШ!!! Вітаю, Елінко!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 26.09.2020 16:31
    +7
    Очень умно Эля нивелировала сильные стороны соперницы в 3 сете!Но решающим наверно был таки 1 гейм 3 сета ушла с 0-40
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.09.2020 16:23
    +10
    Бравіссімо, Еліночка
    Надчудовий 3-й Set, а трохи нервовим 1-м.
    Слава Україні🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍👍
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 26.09.2020 16:31
    +7
    Очень умно Эля нивелировала сильные стороны соперницы в 3 сете!Но решающим наверно был таки 1 гейм 3 сета ушла с 0-40
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 26.09.2020 16:27
    +7
    Браво Еліна!В першу чергу радує психологічна стійкість.Після затяжного четвертого гейму в третьому сеті, програному Світоліною, в мене були побоювання що вона психологічно зламається.А вийшло навпаки зламалась Рибакіна.А далі як то кажуть справа техніки
    Ссылка
    uhim7
      uhim7, 26.09.2020 16:30
    +6
    Вітаю з перемогою!!! З чудовим настроєм до Парижу, і перемоги на ньому!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:25
    +4
    Вітаю Еліну з перемогою! Зазвичай я намагаюся після виграних титулів не критикувати наших тенісисток за гру, але РГ на носі, а спіймати свій теніс Світоліній так і не вдається. Підводить навіть банальне тримання м'яча глибоко в корті. Без одного з головних своїх козирів - стабільності - перспективи Еліни у Парижі виглядають туманними. Може, допоможе сам факт тримання кубку в руках і два останні гейми матчу з Рибакіною, коли, нарешті, вдалося прокинутися. Передматчбольне очко у третьому сеті було справді шедевральним.
    Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 26.09.2020 16:32
    +3
    Чудово!!! Про сам турнір, як сказали раніше, особливо немає що говорити. А от кубок повинен надати впевненості, що надважливо перед ТВШ!!! Вітаю, Елінко!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.09.2020 17:18
    +2
    Mazyr2412, 26.09.2020 16:59
    Станіслав вам не вгодиш. Все не то і все не так. Готовий на парі- Даяна зайде далі ніж Марта. А по грі Еліні- класна гра в її стилі ( заставити опонента грати гірше).
    Яке там парі: усі ж знають, що Марта може програти кому завгодно, коли в неї щось перемкне. Як і Даяна, загалом. Тільки в іншому вони зараз місцями помінялися. Раніше Даяна за умови, що в неї полетить, могла перемогти майже кого завгодно, а тепер такої опції немає. І навпаки, Марта за гарної концентрації може відправити додому будь-кого навіть на грунті, крім, можливо, тільки Халеп.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 26.09.2020 17:08
    +2
    Особливо приємні перемоги над росіянцями і їх сателітами.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2020 16:52
    +2
    Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:47
    Хотілося б сподіватися. А кого ви вважаєте нашою шансовою трійкою на РГ? Я бачу тільки двох можливих. Даяні треба вирішувати проблеми з собою та командою, там можливий прогрес хіба з нового сезону.
    Якщо буде погана погода, зміщений графік і матчі не через день, а щодня, то в Даяни з її силовим виснажливим тенісом шансів ще менше на пристойний результат.
    А третя звісно що Даяна, "контра спем сперо" по класику ще ніхто не відміняв. Ми від Еліни кожного разу очікуємо найвищих вершин на шоломі, з року в рік.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 26.09.2020 16:49
    +2
    Турнир - наш! Марта в прошлом году здесь была в 1/4, а выиграла Даяна. Надеюсь, Костюк уже в следующем году перехватит эстафету здесь у Свитолиной.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 26.09.2020 16:38
    +2
    Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:25
    Вітаю Еліну з перемогою! Зазвичай я намагаюся після виграних титулів не критикувати наших тенісисток за гру, але РГ на носі, а спіймати свій теніс Світоліній так і не вдається. Підводить навіть банальне тримання м'яча глибоко в корті. Без одного з головних своїх козирів - стабільності - перспективи Еліни у Парижі виглядають туманними. Може, допоможе сам факт тримання кубку в руках і два останні гейми матчу з Рибакіною, коли, нарешті, вдалося прокинутися. Передматчбольне очко у третьому сеті було справді шедевральним.
    Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
    Знаєте, Станіславе, а я б по сьогоднішній грі взагалі б ніяких висновків не робив. В жодну сторону. Через погодні умови. Бо неясно було коли матч почнется та чи почнеться взагалі. А в голові ще переїзд до Парижа де вже завтра знов грати (якщо погода не завадить). Це ж стрес, тут вже не до якості гри.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.09.2020 16:35
    +2
    Sashamar, 26.09.2020 16:27
    На погляд неспеціаліста. Не тільки про сьогоднішню гру, а й взагалі про грунт: Стамбул, Рим, Страсбург, кваліфікація РГ. Подача кульгає геть в усіх з Халеп включно. Отже вангую дуже примітивний висновок на РГ: хто краще за всіх подаватиме, тієї й капці
    👍💯
    Друже, - КАПЦІ -
    Чомусь згадалось, як москалі реагують на це слово, взагалі нездогадуючись, що переклад на кАзлітон-орган, це ТАПКИ, а не КАПЕЦЬ...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 26.09.2020 16:27
    +2
    На погляд неспеціаліста. Не тільки про сьогоднішню гру, а й взагалі про грунт: Стамбул, Рим, Страсбург, кваліфікація РГ. Подача кульгає геть в усіх з Халеп включно. Отже вангую дуже примітивний висновок на РГ: хто краще за всіх подаватиме, тієї й капці
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 26.09.2020 16:25
    +2
    Молодчина! БРАВО ЭЛЯ!
    p.s.сколько же у нас икспертов развелось))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.09.2020 16:20
    +2
    Свитолина безусловно молодчинка,но с такой чересчур защитной и мягкой игрой ,с медленно летящими мячами турнир большого шлема выиграть будет проблематично
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 26.09.2020 16:59
    +1
    Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:47
    Хотілося б сподіватися. А кого ви вважаєте нашою шансовою трійкою на РГ? Я бачу тільки двох можливих. Даяні треба вирішувати проблеми з собою та командою, там можливий прогрес хіба з нового сезону.
    Станіслав вам не вгодиш. Все не то і все не так. Готовий на парі- Даяна зайде далі ніж Марта. А по грі Еліні- класна гра в її стилі ( заставити опонента грати гірше).
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:47
    +1
    vital, 26.09.2020 16:39
    Станіславе, будемо сподіватися, що найкращу форму Еліна набере вже по ходу грунтового мейджера. Еля вже не раз підходила в хорошій формі після перемоги в Римі до РГ, навіть була фаворитом № 1 у буків на старті, але це їй не дуже допомогло в досягнення бажаної цілі - виграшу шолому. Тому будьмо оптимістами і будемо очікувати від когось із нашої трійки феєричної гри на шоломі вже на другому ігровому тижні РГ-2020.
    Хотілося б сподіватися. А кого ви вважаєте нашою шансовою трійкою на РГ? Я бачу тільки двох можливих. Даяні треба вирішувати проблеми з собою та командою, там можливий прогрес хіба з нового сезону.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2020 16:45
    +1
    Sashamar, 26.09.2020 16:38
    Знаєте, Станіславе, а я б по сьогоднішній грі взагалі б ніяких висновків не робив. В жодну сторону. Через погодні умови. Бо неясно було коли матч почнется та чи почнеться взагалі. А в голові ще переїзд до Парижа де вже завтра знов грати (якщо погода не завадить). Це ж стрес, тут вже не до якості гри.
    Щоб так не писав майскоре, але не можуть фіналісти турніру вже наступного дня стартувати на шоломі. Не віриться в таке безглуздя...
    Ссылка
    0686739188
      0686739188, 26.09.2020 16:42
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=Uo-zEFBsR10 ЗАПИСЬ МАТЧА
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.09.2020 16:39
    +1
    Stanislav Matusevych, 26.09.2020 16:25
    Вітаю Еліну з перемогою! Зазвичай я намагаюся після виграних титулів не критикувати наших тенісисток за гру, але РГ на носі, а спіймати свій теніс Світоліній так і не вдається. Підводить навіть банальне тримання м'яча глибоко в корті. Без одного з головних своїх козирів - стабільності - перспективи Еліни у Парижі виглядають туманними. Може, допоможе сам факт тримання кубку в руках і два останні гейми матчу з Рибакіною, коли, нарешті, вдалося прокинутися. Передматчбольне очко у третьому сеті було справді шедевральним.
    Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
    Станіславе, будемо сподіватися, що найкращу форму Еліна набере вже по ходу грунтового мейджера. Еля вже не раз підходила в хорошій формі після перемоги в Римі до РГ, навіть була фаворитом № 1 у буків на старті, але це їй не дуже допомогло в досягнення бажаної цілі - виграшу шолому. Тому будьмо оптимістами і будемо очікувати від когось із нашої трійки феєричної гри на шоломі вже на другому ігровому тижні РГ-2020.
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