15-й титул. Элина Свитолина выиграла турнир в Страсбурге!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла турнир международной серии в Страсбурге.



В матче за титул украинка оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA).



Страсбург. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 1:6, 6:2

Элина провела финальный матч в лучших традициях своего выступления по ходу турнира. Ее игра не была очень убедительной, но результат был достигнут.

В первом сете она показала себя чуть более стабильной и вариативной, но качество тенниса в исполнении обеих теннисисток была не на самом высоком уровне. Свитолина неплохо подавала и ей хватило всего одного брейка для победы.

Вторая партия прошла под диктовку Рыбакиной. Она адаптировалась к финальному матчу, стала лучше подавать и меньше била в ауты, поэтому третьего сета было не избежать.

В финальной партии Элине пришлось сразу же отыгрывать тройной брейкпоинт, что привело ее в чувства. В четвертом гейме украинка навязала серьезную борьбу на подаче представительницы Казахстана, но очко все же досталось Рыбакиной. Но, видимо, этот гейм забрал у Елены слишком много сил, дальше на корте ее практически не было видно. Свитолина за три гейма проиграла всего один розыгрыш и вышла подавать на матч. Получилось с первого раза, финальный отрезок матча остался полностью за первой ракеткой Украины.



Отметим, что это 15-й выигранный титул Свитолиной на уровне WTA, за карьеру она проиграла всего 3 финала.



В прошлом году соревнования в Страсбурге выиграла еще одна украинка Даяна Ястремская.