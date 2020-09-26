15-й титул. Элина Свитолина выиграла турнир в Страсбурге!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла турнир международной серии в Страсбурге.
В матче за титул украинка оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA).
Страсбург. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 1:6, 6:2
Элина провела финальный матч в лучших традициях своего выступления по ходу турнира. Ее игра не была очень убедительной, но результат был достигнут.
В первом сете она показала себя чуть более стабильной и вариативной, но качество тенниса в исполнении обеих теннисисток была не на самом высоком уровне. Свитолина неплохо подавала и ей хватило всего одного брейка для победы.
Вторая партия прошла под диктовку Рыбакиной. Она адаптировалась к финальному матчу, стала лучше подавать и меньше била в ауты, поэтому третьего сета было не избежать.
В финальной партии Элине пришлось сразу же отыгрывать тройной брейкпоинт, что привело ее в чувства. В четвертом гейме украинка навязала серьезную борьбу на подаче представительницы Казахстана, но очко все же досталось Рыбакиной. Но, видимо, этот гейм забрал у Елены слишком много сил, дальше на корте ее практически не было видно. Свитолина за три гейма проиграла всего один розыгрыш и вышла подавать на матч. Получилось с первого раза, финальный отрезок матча остался полностью за первой ракеткой Украины.
Отметим, что это 15-й выигранный титул Свитолиной на уровне WTA, за карьеру она проиграла всего 3 финала.
В прошлом году соревнования в Страсбурге выиграла еще одна украинка Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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А третя звісно що Даяна, "контра спем сперо" по класику ще ніхто не відміняв. Ми від Еліни кожного разу очікуємо найвищих вершин на шоломі, з року в рік.
І я не по одній грі роблю висновки. Весь турнір гра не йде, а перед цим у Римі був жах з Маркетою. Двох представниць топ-20 дотиснути вдалося, але ж на Шоломі суперниці будуть ще більш сильні та мотивовані.
Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
Друже, - КАПЦІ -
Чомусь згадалось, як москалі реагують на це слово, взагалі нездогадуючись, що переклад на кАзлітон-орган, це ТАПКИ, а не КАПЕЦЬ...
Надчудовий 3-й Set, а трохи нервовим 1-м.
Слава Україні🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍👍
Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
А третя звісно що Даяна, "контра спем сперо" по класику ще ніхто не відміняв. Ми від Еліни кожного разу очікуємо найвищих вершин на шоломі, з року в рік.
Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
Друже, - КАПЦІ -
Чомусь згадалось, як москалі реагують на це слово, взагалі нездогадуючись, що переклад на кАзлітон-орган, це ТАПКИ, а не КАПЕЦЬ...
p.s.сколько же у нас икспертов развелось))
Еліні бажаю, як і Марті, насамперед концентрації на РГ.
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