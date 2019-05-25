Ястремская в сумасшедшем финале выиграла турнир в Страсбурге!

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) выиграла финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
В матче за титул 19-летняя украинка в трех сетах обыграла Каролин Гарсию из Франции (№24 WTA).
Страсбург. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 5:7, 7:6(3)
Как и ожидалось, матч выдался не из простых. Хотя это очень мягко сказано. Поначалу больше всего Даяне мешали собственные нервы, которые в такие моменты часто не дают показать свой максимум. Начался поединок для Ястремской с пристрелки и пары проигранных геймов – стандартная ситуация для ее матчей в Страсбурге. Но после этого украинка заиграла совершенно по-другому, особенно на приеме. Подача сегодня не спасала Каролин, в первом сете она выиграла всего 28% очков во время своих геймов. Даже трудно вспомнить, приходилось ли когда-нибудь видеть нечто подобное при итоговом счете 4:6. У Даяны также не все получалось на подаче, дважды она допустила двойные ошибки на брейкпоинтах соперницы и только из-за этого сет не завершился ранее.
Партия закончилась в тот момент, когда украинке удалось всего во второй раз защитить свою подачу в придачу к четырем геймам, которые были выиграны на приеме.
Во втором сете все также начиналось неплохо, было 2:0 и 3:1, после чего Даяна стала сбавлять обороты, что в игре против Гарсии всегда наказуемо. Француженка начала потихоньку доганять, но все равно сравнятся у нее не выходило. В тяжелейшем восьмом гейме Ястремская отыграла двойной брейкпоинт и вышла подавать на матч. К сожалению, заработанный двойной матчбол реализовать не удалось, и дальше все стало очень плохо.
Ментальное преимущество перешло к Гарсии и она забрала все последующие геймы в сете. Осталось непонятным только то, почему Даяна вызвала Оливье Женома только при счете 5:6, неужели это такая подготовка в Шлемам, и решили положиться на текстовые заготовки?
Честно говоря, перед третьим сетом в победу Даяны верилось с трудом. Казалось, что мы увидим еще одну серию матчей Гарсии против украинок. Но Ястремская в очередной раз показала, что сломить ее невозможно. В третьем гейме украинка сделала брейк, реализовав только седьмой брейкпоинт, но очень быстро Каролин счет сравняла. Далее все брали свои подачи, намного ближе к победе была француженка. В десятом гейме у нее даже был матчбол, но все завершилось на тай-брейке, первом для обеих теннисисток на турнире.
Со счета 2:2 Даяна выиграла четыре очка и дело оставалось за малым. Гарсия наконец-то тоже устала, и долгожданная победа осталась за нами.
Все-таки символично, что украинка переиграла Гарсию именно в такой манере.
Это третий финал и третий выигранный турнир Даяны на уровне WTA. Ранее она побеждала на хардовых соревнованиях в Гонконге-2018 и Хуахине-2019. По количеству титулов Ястремская уже обошла сестер Бондаренко, на очереди Леся Цуренко и Наталья Медведева (по 4). У Элины Свитолиной на данный момент 13 выигранных турниров.
Также отметим, что Ястремская наконец-то прервала серию побед Гарсии над украинками, которая насчитывала 7 матчей (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и К. Бондаренко - по 1).
За победу на турнире в Страсбурге Даяна получит 280 очков и поднимется на 32-е место в рейтинге WTA.
Напомним, что первой соперницей 19-летняя украинки на Ролан Гаррос станет испанка Карла Суарес Наварро. Матч состоится в понедельник или вторник.
Источник — Sport.ua
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Тепер треба на старті на класі пройти Карлу і отримати ще 2 дні відпочинку. Організм у Даяни молодий, має відновитися.
Незважаючи на тайм-аут медичний, вірю що з Даяною все в порядку.
Яка ж Даяна молодець. Слава Україні!
Смотрел всю игру с начала до последнего удара,что сказать так давно я не нервничал!
Игра просто огонь,упорство,рвение,желание----- вот это и естьДАЯНА!Два мачбола с двух сторон и тайбрейк вот это и есть настоящий теннис!Браво!Спасибо Даяш за пережитые эмоции!
В результаті - я скурив пів пачки сигарет і випив 200 гр... коньячку!!
З ПЕРЕМОГОЮ ВСІХ!!!
Как пошли во втором сете ошибки (в т.ч. - двойные) - все покатилось обратно (по-моему с 2:5 слетела на 7:5).
Хорошо, что в конце смогла взять себя в руки и подтянула подачу - этого хватило для победы.
Практически - матч равных соперниц был (хотя у Даяны потенциально больше "козырей" перед француженкой). Пожалуй, пора им меняться местами в рейтинге.
Браво, наша юная звезда! Хотел написать "звездочка", но уже ведь 3 турнира в копилке, серьезный показатель для 19 лет. Теперь восстанавливаться к Парижу: соперница по первому кругу досталась сильная.
ДА-Я-НА! ДА-Я-НА!!!
В результаті - я скурив пів пачки сигарет і випив 200 гр... коньячку!!
З ПЕРЕМОГОЮ ВСІХ!!!
Тепер треба на старті на класі пройти Карлу і отримати ще 2 дні відпочинку. Організм у Даяни молодий, має відновитися.
Незважаючи на тайм-аут медичний, вірю що з Даяною все в порядку.
Яка ж Даяна молодець. Слава Україні!
Смотрел всю игру с начала до последнего удара,что сказать так давно я не нервничал!
Игра просто огонь,упорство,рвение,желание----- вот это и естьДАЯНА!Два мачбола с двух сторон и тайбрейк вот это и есть настоящий теннис!Браво!Спасибо Даяш за пережитые эмоции!
Теперь главное отдохнуть хоть не много перед РГ, надеюсь ее матч поставят на вторник!
Как пошли во втором сете ошибки (в т.ч. - двойные) - все покатилось обратно (по-моему с 2:5 слетела на 7:5).
Хорошо, что в конце смогла взять себя в руки и подтянула подачу - этого хватило для победы.
Практически - матч равных соперниц был (хотя у Даяны потенциально больше "козырей" перед француженкой). Пожалуй, пора им меняться местами в рейтинге.
Даяна таї вміє грати, тим більше після виграної своєї подачі під нуль.
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