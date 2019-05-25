Ястремская в сумасшедшем финале выиграла турнир в Страсбурге!

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) выиграла финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

В матче за титул 19-летняя украинка в трех сетах обыграла Каролин Гарсию из Франции (№24 WTA).

Страсбург. Финал

Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 5:7, 7:6(3)

Как и ожидалось, матч выдался не из простых. Хотя это очень мягко сказано. Поначалу больше всего Даяне мешали собственные нервы, которые в такие моменты часто не дают показать свой максимум. Начался поединок для Ястремской с пристрелки и пары проигранных геймов – стандартная ситуация для ее матчей в Страсбурге. Но после этого украинка заиграла совершенно по-другому, особенно на приеме. Подача сегодня не спасала Каролин, в первом сете она выиграла всего 28% очков во время своих геймов. Даже трудно вспомнить, приходилось ли когда-нибудь видеть нечто подобное при итоговом счете 4:6. У Даяны также не все получалось на подаче, дважды она допустила двойные ошибки на брейкпоинтах соперницы и только из-за этого сет не завершился ранее.

Партия закончилась в тот момент, когда украинке удалось всего во второй раз защитить свою подачу в придачу к четырем геймам, которые были выиграны на приеме.

Во втором сете все также начиналось неплохо, было 2:0 и 3:1, после чего Даяна стала сбавлять обороты, что в игре против Гарсии всегда наказуемо. Француженка начала потихоньку доганять, но все равно сравнятся у нее не выходило. В тяжелейшем восьмом гейме Ястремская отыграла двойной брейкпоинт и вышла подавать на матч. К сожалению, заработанный двойной матчбол реализовать не удалось, и дальше все стало очень плохо.

Ментальное преимущество перешло к Гарсии и она забрала все последующие геймы в сете. Осталось непонятным только то, почему Даяна вызвала Оливье Женома только при счете 5:6, неужели это такая подготовка в Шлемам, и решили положиться на текстовые заготовки?

Честно говоря, перед третьим сетом в победу Даяны верилось с трудом. Казалось, что мы увидим еще одну серию матчей Гарсии против украинок. Но Ястремская в очередной раз показала, что сломить ее невозможно. В третьем гейме украинка сделала брейк, реализовав только седьмой брейкпоинт, но очень быстро Каролин счет сравняла. Далее все брали свои подачи, намного ближе к победе была француженка. В десятом гейме у нее даже был матчбол, но все завершилось на тай-брейке, первом для обеих теннисисток на турнире.

Со счета 2:2 Даяна выиграла четыре очка и дело оставалось за малым. Гарсия наконец-то тоже устала, и долгожданная победа осталась за нами.

Все-таки символично, что украинка переиграла Гарсию именно в такой манере.