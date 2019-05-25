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Ястремская в сумасшедшем финале выиграла турнир в Страсбурге!

Даяна прервала победную серию Каролин Гарсии в матчах с украинками

  • 25.05.2019 18:37
  • 7921 просмотр
  • 33 комментария
Ястремская в сумасшедшем финале выиграла турнир в Страсбурге!
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) выиграла финальный матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.
 
В матче за титул 19-летняя украинка в трех сетах обыграла Каролин Гарсию из Франции (№24 WTA).
 
Страсбург. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 5:7, 7:6(3)
 
Как и ожидалось, матч выдался не из простых. Хотя это очень мягко сказано. Поначалу больше всего Даяне мешали собственные нервы, которые в такие моменты часто не дают показать свой максимум. Начался поединок для Ястремской с пристрелки и пары проигранных геймов – стандартная ситуация для ее матчей в Страсбурге. Но после этого украинка заиграла совершенно по-другому, особенно на приеме. Подача сегодня не спасала Каролин, в первом сете она выиграла всего 28% очков во время своих геймов. Даже трудно вспомнить, приходилось ли когда-нибудь видеть нечто подобное при итоговом счете 4:6. У Даяны также не все получалось на подаче, дважды она допустила двойные ошибки на брейкпоинтах соперницы и только из-за этого сет не завершился ранее. 
 
Партия закончилась в тот момент, когда украинке удалось всего во второй раз защитить свою подачу в придачу к четырем геймам, которые были выиграны на приеме.
 
 
Во втором сете все также начиналось неплохо, было 2:0 и 3:1, после чего Даяна стала сбавлять обороты, что в игре против Гарсии всегда наказуемо. Француженка начала потихоньку доганять, но все равно сравнятся у нее не выходило. В тяжелейшем восьмом гейме Ястремская отыграла двойной брейкпоинт и вышла подавать на матч. К сожалению, заработанный двойной матчбол реализовать не удалось, и дальше все стало очень плохо. 
 
Ментальное преимущество перешло к Гарсии и она забрала все последующие геймы в сете. Осталось непонятным только то, почему Даяна вызвала Оливье Женома только при счете 5:6, неужели это такая подготовка в Шлемам, и решили положиться на текстовые заготовки?
 
 
Честно говоря, перед третьим сетом в победу Даяны верилось с трудом. Казалось, что мы увидим еще одну серию матчей Гарсии против украинок. Но Ястремская в очередной раз показала, что сломить ее невозможно. В третьем гейме украинка сделала брейк, реализовав только седьмой брейкпоинт, но очень быстро Каролин счет сравняла. Далее все брали свои подачи, намного ближе к победе была француженка. В десятом гейме у нее даже был матчбол, но все завершилось на тай-брейке, первом для обеих теннисисток на турнире. 
 
Со счета 2:2 Даяна выиграла четыре очка и дело оставалось за малым. Гарсия наконец-то тоже устала, и долгожданная победа осталась за нами.
 
 
Все-таки символично, что украинка переиграла Гарсию именно в такой манере. 
 
Это третий финал и третий выигранный турнир Даяны на уровне WTA. Ранее она побеждала на хардовых соревнованиях в Гонконге-2018 и Хуахине-2019. По количеству титулов Ястремская уже обошла сестер Бондаренко, на очереди Леся Цуренко и Наталья Медведева (по 4). У Элины Свитолиной на данный момент 13 выигранных турниров.
 
Также отметим, что Ястремская наконец-то прервала серию побед Гарсии над украинками, которая насчитывала 7 матчей (Свитолина - 3, Костюк - 2, Цуренко и К. Бондаренко - по 1).
 
За победу на турнире в Страсбурге Даяна получит 280 очков и поднимется на 32-е место в рейтинге WTA.
 
Напомним, что первой соперницей 19-летняя украинки на Ролан Гаррос станет испанка Карла Суарес Наварро. Матч состоится в понедельник или вторник.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    sarnet32
      sarnet32, 25.05.2019 19:34
    0
    Шикарная победа! Поздравляю Даяну! В плане рейтинга важные плюс 260 очков. Много очков защищать этой осенью, но главное что есть игра , которая приносит результат. А вот интересно что по набранным очкам в этом году Даяна уже обошла Цуренко. До Свитолиной еще далековато , но от Даяны многих сюрпризов можно ждать. К тому же появляется дополнительная мотивация: все реальнее становиться шансы на участие в малом итоговом турнире.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 25.05.2019 19:30
    0
    Vladislav Pohily, 25.05.2019 18:42
    После таких матчей хочется лечь на диванчик и тупо смотреть в потолок. Нервов и эмоций не осталось.
    нее бухать и бухать. лечить нервы. верил. до последнего. виват кицюня
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 25.05.2019 19:27
    +3
    Дуже дякую Вам за усі трансляціі женского тенису в Страсбурге,а особисто фіналу
    Ссылка
    «УАФ – М а ф і я!»
    online
      «УАФ – М а ф і я!», 25.05.2019 19:22
    +2
    Очень важная и красивая победа!
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    MiddleGreek
      MiddleGreek, 25.05.2019 19:18
    +1
    Ну що ж, панове, гра показала, що Даяна може стати першою українкою в одиночці, яка зіграє у півфінальній стадії Слема. Фантастична звитяга і, головне, майстерність.
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    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 25.05.2019 19:14
    +9
    Сергей Богданов, 25.05.2019 18:44
    Я обожаю тенис! Молодец Даяна! Сегодня пришел черед плакать Гарсии!
    И Гарсия таки плакала. Плакала перед награждением и прямо во время награждения. Никак не могла успокоиться. Но ... сегодня не ее день, а Даяны. Ну и наш тоже, всех, кто нервничал, переживал, держал за Даяну кулаки и от всего сердца желал ей победы. Браво, Даяна!!! И ещё. Добрые поступки не остаются без награды. После февраля многим наверное казалось, что зря Даяна поехала в таком состоянии играть за Украину, только себе навредила. Но есть на этом свете справедливость и сейчас видно, что все обернулось к лучшему. Ждём Даяну на РГ!!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 25.05.2019 19:13
    +7
    Виграти через 3 сети звісно драматичніше, але зайвих півтора години на корті. Даяно, ти себе зовсім не жалієш. Добре що фіналістів попереднього турніру завжди ставлять грати перше коло наступного турніру в останню чергу, такий собі фейр-плей.
    Тепер треба на старті на класі пройти Карлу і отримати ще 2 дні відпочинку. Організм у Даяни молодий, має відновитися.
    Незважаючи на тайм-аут медичний, вірю що з Даяною все в порядку.
    Яка ж Даяна молодець. Слава Україні!
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    Sashamar
    Sashamar, 25.05.2019 19:13
    +1
    Мабуть, третій сет був потрібен, щоб закінчився фінал в Ліоні і СуперТеніс ннарешті розпочав трансляцію. Бо Youtube гальмував. Звісно, жарт. Але витримати тригодинний тріллер проти рівної за класом суперниці із сталевими нервами (це вам не Соболенко) у матчі, який в плані рейтингу майже нічого не додає (жеребкування Вімблдона після РГ який все змінить) багато чого варте.
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    Алексей Столетов
    Алексей Столетов, 25.05.2019 19:12
    +4
    Честно говоря, сегодня я первый раз вообще смотрел игру Даяны. И... я в диком восторге. Как оно будет не знаю, но этой девчонки в перспективе есть все чтобы стать первой не только в Украине.
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    Сан Саныч
      Сан Саныч, 25.05.2019 19:12
    0
    Девки у нас молодцы!! а вот мужской тенис у нас МЁРТВЫЙ!!
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    Михаил Лактионов
    online
      Михаил Лактионов, 25.05.2019 19:12
    +7
    Даяша С Победой!
    Смотрел всю игру с начала до последнего удара,что сказать так давно я не нервничал!
    Игра просто огонь,упорство,рвение,желание----- вот это и естьДАЯНА!Два мачбола с двух сторон и тайбрейк вот это и есть настоящий теннис!Браво!Спасибо Даяш за пережитые эмоции!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.05.2019 19:09
    +1
    Vladdal, 25.05.2019 19:00
    Если бы я этот заголовок прочитал год назад - я бы сказал, что это написал сумасшедший
    Именно так. Все же помнят, что было ровно год назад? Простуда Даяны, из-за которой ей пришлось пропустить квал РГ, потом неудача в квале Уимблдона. А теперь у нее хорошие шансы быть сеяной в Британии.
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    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 25.05.2019 19:05
    +7
    3 години безкомпромісної гри, що може бути краще для фіналу. Нарешті виросла внас тенісистка яка не програла Гарсії!!!!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 25.05.2019 19:01
    +3
    Сергей Богданов, 25.05.2019 18:44
    Я обожаю тенис! Молодец Даяна! Сегодня пришел черед плакать Гарсии!
    Плакала прямо на награждении.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 25.05.2019 19:00
    +6
    Если бы я этот заголовок прочитал год назад - я бы сказал, что это написал сумасшедший
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 25.05.2019 18:57
    +8
    Гарсія- це моща!! Але ще окрім того хитрожопа стєрва... я замітив, вона вміє приспати суперників.. показати, здати в потрібний момент опоненту гру... Але сьогодні це зіграло з нею злий жарт.. не на ту напоролося...
    В результаті - я скурив пів пачки сигарет і випив 200 гр... коньячку!!
    З ПЕРЕМОГОЮ ВСІХ!!!
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 25.05.2019 18:50
    +6
    Молодчага!!! Вытягивала все до конца, боролась за каждый мяч! Просто и с победой!!!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
      Вячеслав Самойлов, 25.05.2019 18:47
    +6
    У Даяны основной противник - она сама. Если начинает себя побеждать - более-менее точно подавать - начинает и выигрывать, т.к. остальное у нее на уровне.
    Как пошли во втором сете ошибки (в т.ч. - двойные) - все покатилось обратно (по-моему с 2:5 слетела на 7:5).
    Хорошо, что в конце смогла взять себя в руки и подтянула подачу - этого хватило для победы.
    Практически - матч равных соперниц был (хотя у Даяны потенциально больше "козырей" перед француженкой). Пожалуй, пора им меняться местами в рейтинге.
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 25.05.2019 18:47
    +10
    Неймовірний фінал!!! Такої драми мало хто очікував. Безсумніву найкраща перемога у кар'єрі Даяни
    Ссылка
    Vadim Tarasenko
      Vadim Tarasenko, 25.05.2019 18:46
    +4
    все приходит с опытом.УРААА!!!!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.05.2019 18:46
    +14
    Все, эмоции закончились, как теперь дописывать превью к РГ? Конечно, Даяна должна была заканчивать игру в двух сетах. Но как ей удалось совладать с нервами против железной Гарсии в третьей партии? Она ведь спец по камбэкам и дожиманиям в решающем сете. Это говорит о том, что Даяна прогрессирует ментально.
    Браво, наша юная звезда! Хотел написать "звездочка", но уже ведь 3 турнира в копилке, серьезный показатель для 19 лет. Теперь восстанавливаться к Парижу: соперница по первому кругу досталась сильная.
    ДА-Я-НА! ДА-Я-НА!!!
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 25.05.2019 18:47
    +10
    Неймовірний фінал!!! Такої драми мало хто очікував. Безсумніву найкраща перемога у кар'єрі Даяни
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 25.05.2019 18:42
    +10
    После таких матчей хочется лечь на диванчик и тупо смотреть в потолок. Нервов и эмоций не осталось.
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 25.05.2019 19:14
    +9
    Сергей Богданов, 25.05.2019 18:44
    Я обожаю тенис! Молодец Даяна! Сегодня пришел черед плакать Гарсии!
    И Гарсия таки плакала. Плакала перед награждением и прямо во время награждения. Никак не могла успокоиться. Но ... сегодня не ее день, а Даяны. Ну и наш тоже, всех, кто нервничал, переживал, держал за Даяну кулаки и от всего сердца желал ей победы. Браво, Даяна!!! И ещё. Добрые поступки не остаются без награды. После февраля многим наверное казалось, что зря Даяна поехала в таком состоянии играть за Украину, только себе навредила. Но есть на этом свете справедливость и сейчас видно, что все обернулось к лучшему. Ждём Даяну на РГ!!!
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 25.05.2019 18:57
    +8
    Гарсія- це моща!! Але ще окрім того хитрожопа стєрва... я замітив, вона вміє приспати суперників.. показати, здати в потрібний момент опоненту гру... Але сьогодні це зіграло з нею злий жарт.. не на ту напоролося...
    В результаті - я скурив пів пачки сигарет і випив 200 гр... коньячку!!
    З ПЕРЕМОГОЮ ВСІХ!!!
    Ссылка
    dydyyura
      dydyyura, 25.05.2019 18:39
    +8
    браво. играла 6-4 и 5-3 топово, потом сбавила. но очень понравилось, как играет. браво
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 25.05.2019 19:13
    +7
    Виграти через 3 сети звісно драматичніше, але зайвих півтора години на корті. Даяно, ти себе зовсім не жалієш. Добре що фіналістів попереднього турніру завжди ставлять грати перше коло наступного турніру в останню чергу, такий собі фейр-плей.
    Тепер треба на старті на класі пройти Карлу і отримати ще 2 дні відпочинку. Організм у Даяни молодий, має відновитися.
    Незважаючи на тайм-аут медичний, вірю що з Даяною все в порядку.
    Яка ж Даяна молодець. Слава Україні!
    Ссылка
    Михаил Лактионов
    online
      Михаил Лактионов, 25.05.2019 19:12
    +7
    Даяша С Победой!
    Смотрел всю игру с начала до последнего удара,что сказать так давно я не нервничал!
    Игра просто огонь,упорство,рвение,желание----- вот это и естьДАЯНА!Два мачбола с двух сторон и тайбрейк вот это и есть настоящий теннис!Браво!Спасибо Даяш за пережитые эмоции!
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 25.05.2019 19:05
    +7
    3 години безкомпромісної гри, що може бути краще для фіналу. Нарешті виросла внас тенісистка яка не програла Гарсії!!!!
    Ссылка
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 25.05.2019 18:45
    +7
    Дякую за приємні відчуття!!!
    Ссылка
    student925
      student925, 25.05.2019 18:43
    +7
    Брааво! Просто умница наша!
    Теперь главное отдохнуть хоть не много перед РГ, надеюсь ее матч поставят на вторник!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 25.05.2019 19:00
    +6
    Если бы я этот заголовок прочитал год назад - я бы сказал, что это написал сумасшедший
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 25.05.2019 18:50
    +6
    Молодчага!!! Вытягивала все до конца, боролась за каждый мяч! Просто и с победой!!!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.05.2019 18:47
    +6
    У Даяны основной противник - она сама. Если начинает себя побеждать - более-менее точно подавать - начинает и выигрывать, т.к. остальное у нее на уровне.
    Как пошли во втором сете ошибки (в т.ч. - двойные) - все покатилось обратно (по-моему с 2:5 слетела на 7:5).
    Хорошо, что в конце смогла взять себя в руки и подтянула подачу - этого хватило для победы.
    Практически - матч равных соперниц был (хотя у Даяны потенциально больше "козырей" перед француженкой). Пожалуй, пора им меняться местами в рейтинге.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 25.05.2019 18:44
    +6
    Я обожаю тенис! Молодец Даяна! Сегодня пришел черед плакать Гарсии!
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 25.05.2019 18:42
    +6
    Ну наконец-то сломили Гарсию!!!
    Ссылка
    Andriy0903
      Andriy0903, 25.05.2019 18:43
    +5
    Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 25.05.2019 18:42
    +5
    Даяна-Даяна, лунає під небом Франції і України!!!
    Даяна таї вміє грати, тим більше після виграної своєї подачі під нуль.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 25.05.2019 18:40
    +5
    Ох и заставила понервничать,Молодец!!!
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    russol30
      russol30, 25.05.2019 18:39
    +5
    Заставила попотіти, умнічка🤙
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