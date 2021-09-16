Первый тур Лиги конференций. Фиаско Зари, ассист Безуса, перелом у Качарабы

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций

  • 16.09.2021 23:55
  • 1117 просмотров
  • 2 комментария
Первый тур Лиги конференций. Фиаско Зари, ассист Безуса, перелом у Качарабы
© ФК Гент. Роман Безус

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.

Украинец Роман Безус отдал ассист за бельгийский «Гент» в победной игре против «Флоры» в Таллинне (1:0).

Защитник Тарас Качараба сыграл чуть больше тайма за «Славию» из Праги, и его клуб выиграл у немецкой команды «Унион» Берлин (3:1). Украинец получил перелом скуловой дуги и был заменен.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Лига конференций 2021/22

1-й тур, 16 сентября

17:30. Кайрат Алматы (Казахстан) – Омония (Кипр) – 0:0

19:45. Первый блок матчей

  • Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцария) – 0:0
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – ПАОК (Греция) – 0:2
  • Мура (Словения) – Витесс (Нидерланды) – 0:2
  • Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2
  • Славия Прага (Чехия) – Унион Берлин (Германия) – 3:1
  • Слован Братислава (Словакия) – Копенгаген (Дания) – 1:3
  • Флора (Эстония) – Гент (Бельгия) – 0:1 
  • ХИК (Финляндия) – ЛАСК (Австрия) – 0:2

22:00. Второй блок матчей

  • Анортосис (Кипр) – Партизан (Сербия) – 0:2
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Заря (Украина) – 3:1
  • Рандерс (Дания) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 2:2
  • Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария) – 5:1
  • Яблонец (Чехия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:0

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    UAZAK
    online
    UAZAK, 17.09.2021 00:00
    +1
    фіни казахи молдаване хто слідуючий...................андора косово............. зорька не команда а куча футбольних дольойобів скрипник 0000000000000000000000000000 вон з команди..
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    vruthiy-112
    online
    vruthiy-112, 16.09.2021 23:59
    0
    Скрипника у відставку.!!!
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