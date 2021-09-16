Первый тур Лиги конференций. Фиаско Зари, ассист Безуса, перелом у Качарабы

16 сентября проходят матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.
Украинец Роман Безус отдал ассист за бельгийский «Гент» в победной игре против «Флоры» в Таллинне (1:0).
Защитник Тарас Качараба сыграл чуть больше тайма за «Славию» из Праги, и его клуб выиграл у немецкой команды «Унион» Берлин (3:1). Украинец получил перелом скуловой дуги и был заменен.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига конференций 2021/22
1-й тур, 16 сентября
17:30. Кайрат Алматы (Казахстан) – Омония (Кипр) – 0:0
19:45. Первый блок матчей
- Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцария) – 0:0
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – ПАОК (Греция) – 0:2
- Мура (Словения) – Витесс (Нидерланды) – 0:2
- Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2
- Славия Прага (Чехия) – Унион Берлин (Германия) – 3:1
- Слован Братислава (Словакия) – Копенгаген (Дания) – 1:3
- Флора (Эстония) – Гент (Бельгия) – 0:1
- ХИК (Финляндия) – ЛАСК (Австрия) – 0:2
22:00. Второй блок матчей
- Анортосис (Кипр) – Партизан (Сербия) – 0:2
- Буде-Глимт (Норвегия) – Заря (Украина) – 3:1
- Рандерс (Дания) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 2:2
- Рома (Италия) – ЦСКА София (Болгария) – 5:1
- Яблонец (Чехия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:0
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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