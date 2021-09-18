Группа без голов: Кайрат – Омония – 0:0, Карабах – Базель – 0:0. Видеообзор

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций. В группе H зафиксированы две нулевых ничьи.
Лига конференций 2021/22
1-й тур, 16 сентября
Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) – 0:0
Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцария) – 0:0
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Источник — Sport.ua
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