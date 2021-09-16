Безус отдал голевую передачу за Гент в матче Лиги конференций в Эстонии

Гол забил форвард Дарко Лемаич, счет открыт в пользу клуба из Бельгии

  • 16.09.2021 21:07
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Безус отдал голевую передачу за Гент в матче Лиги конференций в Эстонии
© ФК Гент. Роман Безус

16 сентября в Таллинне проходит матч 1-го тура Лиги конференций, в котором играют «Флора» из Эстонии и «Гент» из Бельгии.

Гости вышли вперед на 54-й минуте матча. Украинский хавбек Роман Безус отдал голевую передачу.

Гол забил форвард Дарко Лемаич, счет открыт в пользу клуба из Бельгии.

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Источник — Sport.ua

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