Безус отдал голевую передачу за Гент в матче Лиги конференций в Эстонии

16 сентября в Таллинне проходит матч 1-го тура Лиги конференций, в котором играют «Флора» из Эстонии и «Гент» из Бельгии.
Гости вышли вперед на 54-й минуте матча. Украинский хавбек Роман Безус отдал голевую передачу.
Гол забил форвард Дарко Лемаич, счет открыт в пользу клуба из Бельгии.
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Источник — Sport.ua
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