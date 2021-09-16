Будё-Глимт
3 : 1
Заря
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Турнир другой – результат тот же. Заря проиграла, снова пропустив три гола

Команда Виктора Скрипника уступила норвежскому «Буде-Глимт»

  • 16.09.2021 23:54
  • 1886 просмотров
  • 49 комментариев
Турнир другой – результат тот же. Заря проиграла, снова пропустив три гола
© ФК Заря

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций. Группа С. 1-й тур.

«Буде-Глимт» – «Заря» – 3:1

Сальтнес (48), Сольбаккен (49), Пеллегрино (60) – Громов (90)

Бьоркан (36) – Кочергин (52), Кабаев (54), Снурницын (60)

«Буде-Глимт»: Хайкин, Бьоркан (Конрадсен, 79), Лоде (Хейбротен, 89), Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Пеллегрино (Коомсон, 79), Ботхейм, Сольбаккен (Мугиша, 88).

«Заря»: Мацапура, Снурницын, Цвек (Имереков, 91), Вернидуб, Хомченовский (Алефиренко, 91), Кочергин, Булеца (Лунев, 70), Назарина, Кабаев (Овусу, 91), Громов, Аллахяр (Кристиан, 70).

Арбитр: Деннис Хиглер (Нидерланды)

«Аспмюра стэдиум» (Буде, Норвегия)

БУДЕ-ГЛИМТ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 17.09.2021 00:30
    0
    Все по плану: Третья сила взобралась на Третье место.
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 17.09.2021 00:30
    0
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 00:23
    Лечиться не пробовал ,или Ярик на это деньги не выделяет
    Макс забей, проблемы с головой у него! Пусть кукарекает дальше.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 17.09.2021 00:29
    0
    А говорили, що Буде Глiнтвейн..
    Ссылка
    DSH88
    online
    DSH88, 17.09.2021 00:28
    -1
    Ярослав Скориков, 17.09.2021 00:26
    Питання одне - кому ше треба щоб Зоря програла, аби керівництво зрозуміло що Скрипника пора на вілтні хліба? І питання друге - коли в Скрипника з'явиться совість і він сам подасть у відставку...????
    Та причем тут Скрипник там хоть Маура поставь. Команда дно.
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
    Ярослав Скориков, 17.09.2021 00:26
    +1
    Питання одне - кому ше треба щоб Зоря програла, аби керівництво зрозуміло що Скрипника пора на вілтні хліба? І питання друге - коли в Скрипника з'явиться совість і він сам подасть у відставку...????
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 00:26
    0
    Evgene Boykinyuk, 17.09.2021 00:24
    так то в прошлом сезоне было. в этом 2 место занимают и забивают не так уж и много
    Тем не менее они сами прошли сквозь сетку отбора, им никто не дарил место в группе. Для всех наших клубов отбор с 1 раунда нужно сделать по умолчанию, никаких автоматических мест.
    Ссылка
    simon andre
    online
    simon andre, 17.09.2021 00:25
    0
    Не прушечное мегого.
    Ссылка
    DSH88
    online
    DSH88, 17.09.2021 00:25
    -1
    odiniznashih, 17.09.2021 00:19
    А ниче что эта команда в прошлом году в 30 играх забила 103 гола , на 54 больше Русенборга и набрала 81 очко - на 30 больше опять таки Русенборга?
    И отрыв от 2 места был 19 очков.
    Это в среднем по 3 мяча за матч.
    А пропустила 38 - одному за матч.
    Вот вам и 3:1))
    А ни че что эти лкгандо ны как обычно пропускали. Это третья сила ... Это позорище нах с ек. Чмошник позорные.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 17.09.2021 00:24
    +1
    odiniznashih, 17.09.2021 00:19
    А ниче что эта команда в прошлом году в 30 играх забила 103 гола , на 54 больше Русенборга и набрала 81 очко - на 30 больше опять таки Русенборга?
    И отрыв от 2 места был 19 очков.
    Это в среднем по 3 мяча за матч.
    А пропустила 38 - одному за матч.
    Вот вам и 3:1))
    так то в прошлом сезоне было. в этом 2 место занимают и забивают не так уж и много
    Ссылка
    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 00:23
    0
    cucumber, 17.09.2021 00:19
    Вашим это?.. Спартаку М?
    Лечиться не пробовал ,или Ярик на это деньги не выделяет
    Ссылка
    UAZAK
    online
    UAZAK, 17.09.2021 00:22
    -1
    фффффффууууууууууууууууууууу не команда куча обісраних мужодолбойоьів
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 17.09.2021 00:19
    -2
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 00:16
    Неделя удалась ,,одно очко на три клуба и один гол ну нашим клубам с ямы вылазить не привыкать главное что бы поздно не было
    Вашим это?.. Спартаку М?
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 17.09.2021 00:19 (изменен)
    -2
    turist86, 17.09.2021 00:07
    Ганьба!
    Програли абсолютно по ділу, і без шансів, маловідомій команді без досвіду єврокубків (не Русенборгу).
    Жоден гравець Зорі не заслуговує грати за збірну України.
    А ниче что эта команда в прошлом году в 30 играх забила 103 гола , на 54 больше Русенборга и набрала 81 очко - на 30 больше опять таки Русенборга?
    И отрыв от 2 места был 19 очков.
    Это в среднем по 3 мяча за матч.
    А пропустила 38 - одному за матч.
    Вот вам и 3:1))
    Ссылка
    vruthiy-112
    online
    vruthiy-112, 17.09.2021 00:17
    0
    Кварцяного в Зорю.!!!
    Ссылка
    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 17.09.2021 00:16
    0
    Неделя удалась ,,одно очко на три клуба и один гол ну нашим клубам с ямы вылазить не привыкать главное что бы поздно не было
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
    Vlad Knyaznin, 17.09.2021 00:14
    +1
    И ведь это даже не лига европы и не условный Гамбург, Штутгарт, Севилья, Валенсия. И вообще как же было наивно мечтать, что Колос или Ворскла пройдут в групповой раунд и будут набирать очки.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 00:14
    -1
    turist86, 17.09.2021 00:07
    Ганьба!
    Програли абсолютно по ділу, і без шансів, маловідомій команді без досвіду єврокубків (не Русенборгу).
    Жоден гравець Зорі не заслуговує грати за збірну України.
    Этот без досвиду в 2020 году Милану 2 гола забил. Я посмотрю, как Заря забьет Роме хотя бы один гол.
    Ссылка
    Jacobsen
    online
    Jacobsen, 17.09.2021 00:12
    +2
    aleks19826, 17.09.2021 00:10
    Одоробла. Заберіть на фіг ці вонючі зорі. Раніше з еспаньолами, манчестерами фєнордами грали при вернидубу. Щас тварини по три гола од австріяк, Норвегія і іншої нечисті пропускають. Це жесть і ганьба. Кончані зоря
    Це ще не кінець! Нас чекають гарячі візиті до Софії, і не менш гарячий до Риму
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 17.09.2021 00:10
    0
    Одоробла. Заберіть на фіг ці вонючі зорі. Раніше з еспаньолами, манчестерами фєнордами грали при вернидубу. Щас тварини по три гола од австріяк, Норвегія і іншої нечисті пропускають. Це жесть і ганьба. Кончані зоря
    Ссылка
    Jacobsen
    online
    Jacobsen, 17.09.2021 00:07
    +2
    І давайте усі разом, панове: Слава Україні!
    Ссылка
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