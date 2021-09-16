Турнир другой – результат тот же. Заря проиграла, снова пропустив три гола

Отчет о матче ожидайте позже.
Лига конференций. Группа С. 1-й тур.
«Буде-Глимт» – «Заря» – 3:1
Сальтнес (48), Сольбаккен (49), Пеллегрино (60) – Громов (90)
Бьоркан (36) – Кочергин (52), Кабаев (54), Снурницын (60)
«Буде-Глимт»: Хайкин, Бьоркан (Конрадсен, 79), Лоде (Хейбротен, 89), Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Пеллегрино (Коомсон, 79), Ботхейм, Сольбаккен (Мугиша, 88).
«Заря»: Мацапура, Снурницын, Цвек (Имереков, 91), Вернидуб, Хомченовский (Алефиренко, 91), Кочергин, Булеца (Лунев, 70), Назарина, Кабаев (Овусу, 91), Громов, Аллахяр (Кристиан, 70).
Арбитр: Деннис Хиглер (Нидерланды)
«Аспмюра стэдиум» (Буде, Норвегия)
Источник — Sport.ua
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И отрыв от 2 места был 19 очков.
Это в среднем по 3 мяча за матч.
А пропустила 38 - одному за матч.
Вот вам и 3:1))
И отрыв от 2 места был 19 очков.
Это в среднем по 3 мяча за матч.
А пропустила 38 - одному за матч.
Вот вам и 3:1))
Програли абсолютно по ділу, і без шансів, маловідомій команді без досвіду єврокубків (не Русенборгу).
Жоден гравець Зорі не заслуговує грати за збірну України.
И отрыв от 2 места был 19 очков.
Это в среднем по 3 мяча за матч.
А пропустила 38 - одному за матч.
Вот вам и 3:1))
Програли абсолютно по ділу, і без шансів, маловідомій команді без досвіду єврокубків (не Русенборгу).
Жоден гравець Зорі не заслуговує грати за збірну України.
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