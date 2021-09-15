Будё-Глимт
0 : 0
Заря
16.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Буде-Глимт – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Заря» стартует в групповом этапе нового еврокубка

  • 15.09.2021 17:15
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Буде-Глимт – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Заря Луганск

В четверг, 16 сентября стартует групповой этап нового европейского клубного турнира – Лиги конференций. Украину в нем будет представлять одна команда – бронзовый призер прошлого сезона УПЛ, луганская «Заря». В первом туре команда Виктора Скрипника на выезде сыграет с «Буде-Глимтом»

«Буде-Глимт»

Как и «Заря», «Буде-Глимт» оказался в групповом этапе Лиги конференции в результате вылета из квалификации более престижных еврокубков. В прошлом сезоне (а точнее – в прошлом году: в Норвегии национальное первенство разыгрывается по системе весна – осень) «Буде-Глимт» стал чемпионом Норвегии и получил право стартовать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Там команда Кьетиля Кнудсена без шансов проиграла варшавской «Легии» (2:5 по сумме двух матчей) и отправилась в Лигу конференций. Там «Буде-Глимт» сначала разгромил исландский «Валур» (6:0 по сумме двух матчей), затем с трудом прошел боснийскую «Приштину» (1:2, 2:0) и литовский «Жальгирис» (2:2, 1:0).

«Заря»

Что касается луганской «Зари», то бронзовые призеры прошлого сезона УПЛ опустились в Лигу конференций из Лиги Европы. Там подопечные Виктора Скрипника без шансов уступили венскому «Рапиду» (0:3, 2:3), хотя счет первого матча не очень точно отражает происходившее на поле – игра была довольно равной, просто австрийский клуб показал намного более эффективную реализацию своих голевых моментов.

В группе Лиги конференций «Заре» попался, возможно, главный фаворит турнира, «Рома» Жозе Моуриньо, но с остальными соперниками луганский клуб вполне может играть и побеждать. Хотя, будем откровенны, на старте нынешнего сезона «Заря» не впечатляет. И касается это не только противостояния с «Рапидом» в Лиге Европы, но и матчей УПЛ. На данный момент команда Скрипника идет лишь седьмой в турнирной таблице, а в последнем туре не смогла обыграть «Рух» - ничья 1:1.

Прогноз на противостояние

Довольно неожиданно букмекеры считают явным фаворитом матча «Буде-Глимт». Мы с такой оценкой не согласны, и считаем, что «Заре» по силам как минимум не проиграть в Норвегии. Наша ставка – 2Х, коэффициент 2,0.

16 сентября, четверг

«Буде-Глимт» – «Заря»
Буде. Стадион «Аспмира». 22:00
ТВ-трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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