Будё-Глимт
3 : 1
Заря
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

СКРИПНИК: «Стандарт надломил команду. Но не будем посыпать голову пеплом»

Наставник «Зари» прокомментировал поражение от клуба «Буде-Глимт» в Лиге конференций (1:3)

  • 17.09.2021 02:41
  • 180 просмотров
  • 1 комментарий
СКРИПНИК: «Стандарт надломил команду. Но не будем посыпать голову пеплом»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Итоги игры с клубом «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге конференций подвел главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

- Удивил ли вас сегодня «Буде-Глимт»?
- Мы понимали, что «Буде-Глимт» — серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.

Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведем игру в чемпионате с «Черноморцем», а потом будем смотреть дальше.

- Вы анализировали и «Буде-Глимт», и ЦСКА. Кого считаете фаворитом, включая вас?
- «Рому» мы тоже анализировали.

- «Рому», безусловно тоже. Просто понятно, что она — безусловный фаворит.
- Каждая игра — это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и «Ромой». Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая.

- Кто из игроков соперника вам запомнился?
- Капитан команды очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но, в основном, я смотрю на свою команду, и меня больше интересуют мои игроки.

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 03:11
    0
    мужику Вердер давали тренировать
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