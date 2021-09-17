СКРИПНИК: «Стандарт надломил команду. Но не будем посыпать голову пеплом»

Итоги игры с клубом «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге конференций подвел главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

- Удивил ли вас сегодня «Буде-Глимт»?

- Мы понимали, что «Буде-Глимт» — серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.

Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведем игру в чемпионате с «Черноморцем», а потом будем смотреть дальше.

- Вы анализировали и «Буде-Глимт», и ЦСКА. Кого считаете фаворитом, включая вас?

- «Рому» мы тоже анализировали.

- «Рому», безусловно тоже. Просто понятно, что она — безусловный фаворит.

- Каждая игра — это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и «Ромой». Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая.

- Кто из игроков соперника вам запомнился?

- Капитан команды очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но, в основном, я смотрю на свою команду, и меня больше интересуют мои игроки.