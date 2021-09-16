Буде-Глимт – Заря – 3:1. Снова пропустили трешку. Видео голов и обзор матча

16 сентября проходит матч 1-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Буде-Глимт» и «Заря». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Буде-Глимт – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Ульрик Салтнес, 48 мин.
ГОЛ! 2:0. Ола Сольбаккен, 49 мин.
ГОЛ! 3:0. Амаль Пеллегрино, 60 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
бавария - динамо
шахтер - интер
заря - рома...
порномарафон какой-то
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.