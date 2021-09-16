Буде-Глимт – Заря – 3:1. Снова пропустили трешку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций

  • 16.09.2021 23:50
  • 2381 просмотр
  • 9 комментариев
Буде-Глимт – Заря – 3:1. Снова пропустили трешку. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск

16 сентября проходит матч 1-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Буде-Глимт» и «Заря». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Буде-Глимт – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Ульрик Салтнес, 48 мин.

ГОЛ! 2:0. Ола Сольбаккен, 49 мин.

ГОЛ! 3:0. Амаль Пеллегрино, 60 мин.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 16.09.2021 23:59
    +1
    Реальное позорище
    Ссылка
    an52
    online
    an52, 16.09.2021 23:58
    0
    Воротар дуже надійний у Зорі
    Ссылка
    gvs58
    gvs58, 16.09.2021 23:57
    +1
    Потрібно змінити назву команди з "Зоря" на "Zero". Це не команда, це повний нуль!!!
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 16.09.2021 23:55
    +1
    Походу Зоря не попадет в евровесну
    Ссылка
    UAZAK
    online
    UAZAK, 16.09.2021 23:54
    +1
    фіни казахи молдаване хто слідуючий...................андора косово............. зорька не команда а куча футбольних дольойобів скрипник 0000000000000000000000000000 вон з команди..
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
    Pavel Yakimovich, 16.09.2021 23:54
    +1
    а на следующей неделе, насколько я понимаю, нас ожидают:
    бавария - динамо
    шахтер - интер
    заря - рома...
    порномарафон какой-то
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 16.09.2021 23:53
    0
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 16.09.2021 23:53
    +3
    Поздравляю Зарю с историческим первым голом в групповом этапе лиги конференций. Мужики!
    Ссылка
    S&L
    S&L, 16.09.2021 23:37
    +3
    Вибачте за тавтологію, але футболістів Зорі "сношають" і по ходу сезону це робить будь-яка команда. Таке враження що кожен безвідповідально грає на своїй позиції, реально кожна позиція проблемна, такого не може бути - це чи психологічна яма чи тренера плавлять чи просто пофігізм чи зарплату їм не платять. Кожен грає нище своїх можливостей, а головне бездарно, безвідповідально, тьху! Може президент фк Зоря зможе до них достукатись. Кожен матч якась печаль, всі бачать деструктивну гру футболістів Зорі, треба вже щось з цим робити.
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