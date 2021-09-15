В четверг, 16-го сентября, состоится поединок группового турнира Лиги конференций, в котором норвежский «Буде-Глимт» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Буде на «Аспмюра стэдиум» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда Виктора Скрипника в чемпионате Украины имеет четырехматчевую беспроигрышную серию, но игра луганчан вряд ли устраивает болельщиков «Зари». Перед выездом в Норвегию «черно-белые» сыграли вничью со львовским «Рухом» (1:1). В групповом турнире Лиги конференций луганчане оказались после того, как проиграли венскому «Рапиду» в плей-офф группового раунда Лиги Европы. Норвежский клуб сначала проиграл в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов польской «Легии» (2:3 дома и 0:2 на выезде), а затем в квалификации Лиги конференций прошел исландский «Валюр» (3:0 и 3:0), косовскую «Приштину» (1:2 на выезде и 2:0 дома) и литовский «Жальгирис» (2:2 на выезде и 1:0 дома).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Заря».