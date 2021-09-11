7-й тур
Рух Львов
1 : 1
Заря
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Плохая разминка перед еврокубками. Заря потеряла очки в матче с Рухом

Луганчане были вынуждены отыгрываться после первого тайма

  • 11.09.2021 15:56
  • 1268 просмотров
  • 9 комментариев
Плохая разминка перед еврокубками. Заря потеряла очки в матче с Рухом
© УПЛ

Команды, что встречались сегодня на «Арене Львов», перед началом матча разделяли в турнирной таблице три очка: «Заря» на седьмой строчке, «Рух» - на девятой. Поэтому мотивация у обеих была серьезной, ведь ни луганская команда не хочет быть так низко, ни львовяне не собираются кочевать где-то между подвалом и серединой турнирной таблицы. Недаром же руководство «Руха» поменяло тренера, пригласив руководить командой опытного и довольно серьезного по уровню специалиста. А Леонид Кучук уже успел по возвращении выиграть львовское дерби.

Однако сразу же свои серьезные намерения забить продемонстрировала «Заря». А точнее, Кабаев и Кочергин. Первый получил мяч на линии штрафной после скидки грудью от Гладкого и пробил с подкруткой от вратаря. Если бы не вмешался рикошет, неизвестно, смог бы Юрий Панькив справиться с ударом. А минутой позже примерно с той же точки бил Влад еще раз - мяч полетел так же, как и во время предыдущего удара, но опять не попал в ворота. И в завершение этой активной пятиминутки Кочергин получил мяч после обрезки Панькова, вышел справа на ударную позицию, мог давать налево, где на штанге был одинокий Аллахьяр. Однако Владислав - не де Брюйне, поэтому решил бить сам. Получилось очень неудачно.

После небольшой паузы без обострений мог забить Аллахьяр, причем это был бы шедевр. Кочергин прострелил справа, Саядманеш с разворота бил пяткой. Однако два фактора помешали иранцу отличиться - во-первых, он не попал в створ, во-вторых, если бы попал, лайнсмен все равно зафиксировал оффсайд.

Иранский форвард все же попытался показать, что и в его команде могут отдаваться пасы в стиле бельгийского плеймейкера. После красивой «стеночки» с Кочергином Аллахьяр прострелил справа на дальнюю штангу, там должен был быть, наверное, Гладкий, однако его там не оказалось.

Сразу же Федорчук сфолил в центре на Назарине. Казалось, рядовой фол, однако Егор поиграл несколько минут, упал на газон и попросил замену. Игру продолжил Ловро Цвек.

Первый момент в матче хозяева создали только на 28 минуте. После быстрой атаки Федорчук обыгрался с Борячуком и пробил метров с 18, но Мацапура был внимательным.

А через несколько минут в штрафной «Руха» было жарко - Панькив сначала спас после непростого удара, а чуть позже не разобрался после обычного заброса, кто будет первым на мяче. Повезло, что луганские игроки не смогли сориентироваться и пробить.

Однако забили первыми все же хозяева. Вернидуб махнул мимо мяча после заброса, хотел сбивать Борячука, который выходил на ударную позицию, но вспомнил, что у него есть желтая карточка, и передумал. Кто знает, возможно, и стоило бы - Борячук прекрасно уложил на газон Имерекова и с линии штрафной положил мяч под правую штангу!

До перерыва в «Заре» были еще один удар пяткой от Аллахьяра (хуже, чем первый), неудачные удары Гладкого (головой после углового) и Хомченовского ( «парашют» с правого фланга не залетел в дальний угол).

После перерыва стало ясно, что рисунок игры не изменится - «Заря» атаковала (моменты имели Аллахьяр и Гладкий, причем Александр пробил в Панькива с двух метров), «Рух» бегал в контратаки. Гладкий все-таки забил после паса Саядманеша, однако сфолил, забивая, и арбитр справедливо не засчитал гол.

Отсутствие забивного игрока на острие атаки особенно чувствовалось, когда луганские игроки делали прострелы и навесы. Гладкий банально не успевал или не понимал, куда надо бежать. Кабаев, похоже, это понял, поэтому вместо очередного паса решил слева пробить с острого угла - Панькив спас. И, наконец, Скрипник снял с поля Гладкого, выпустив вместо него джокера последнего матча Фримпонга. А вот вторая замена удивила - вместо центрального защитника Имерекова вышел Шахаб.

И сразу же произошел гол, правда, без участия новых игроков. Панькив вынес, Вернидуб головой (!) из центра поля вывел на свидание с кипером Аллахьяра, который уверенно переиграл вратаря.

«Рух» показал, что не против и ничьей. Всей командой львовяне окопались на своей половине, очень редко осуществляя вылазки. А «Заря», логично, атаковала. Кочергин очередной раз бил слева - Панькив потянул, а Шахаб не успел на добивание. Однако это была только пристрелка. Шахаб выскочил на свидание с Панькивом после паса Аллахьяра, обыграл его и решил бить с острого угла по пустым воротам. Возможно, лучше было бы отдать направо Фримпонгу, поскольку Захеди не сумел забить - мяч только зацепил ближнюю штангу и вылетел за лицевую линию.

Уже в компенсированное время (пять минут добавил арбитр) могли забивать Федорчук со штрафного и Аллахьяр после навеса Кочергина. Однако счет так и не изменился - 1:1.

В следующем туре «Заря» дома примет «Черноморец», а «Рух» поедет сдавать очередной экзамен в Чернигов к «Десне».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Рух» – «Заря» - 1:1

Борячук, 37 – Аллахьяр, 74

 Мартынюк, 38, Федорчук, 39, Панькив, 62, Мысык, 90+3 – Вернидуб, 32, Цвек, 64, Жуниньо, 89

«Рух»: Панькив – Мысык, Мартынюк, Белый, Роман (Гагун, 46) – Карасюк – Бойчук (Кузык, 81), Федорчук, Притула (Кухарук, 69, Сыч, 90), Климчук – Борячук (Кондраков, 80).

«Заря»: Мацапура – Жуниньо, Имереков (Шахаб, 72), Вернидуб, Хомченовский – Назарина (Цвек, 25) – Аллахьяр, Булеца, Кабаев, Кочергин – Гладкий (Фримпонг, 72).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 7 (5) – 18 (8)
Угловые: 0 – 6
Оффсайды: 2 – 1.

РУХ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Shara
    online
    Shara, 11.09.2021 16:31
    0
    Игорь Авто, 11.09.2021 16:02
    Для Зари это становится закономерностью в чемпионате, сначала проигрывают по началу а потом их прорывает и начинают играть и выигрыаать что было в прошлом сезоне повторяеся под копирку в этом сезоне
    И почему минусы? Ведь так оно и есть, для тех, кто следит за Зорькой.
    Ссылка
    Shara
    online
    Shara, 11.09.2021 16:29
    0
    Прям эпидемия ничьих ...
    Ссылка
    Игорь Авто
    Игорь Авто, 11.09.2021 16:15
    +2
    сегодняшний матч гавно, это матч где две команды не хрена толком не смогли сделать за 90 минут, хвалить не кого, а счёт это индивидуальное мастерство двух футболистов
    Ссылка
    Игорь Авто
    Игорь Авто, 11.09.2021 16:05
    +3
    PFCLviv, 11.09.2021 16:02
    Закономірний результат. Гра рівних команд!
    для Руха это как раз не закономерно, фарт не более того, по игре не чего не поменялось так что херня это все
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 11.09.2021 16:04
    0
    Была надежда что после перерыва двухнедельного и полоса неудач сменится. Но пока всё по-прежнему. Себе привозим против автобуса, а реализация...
    Жаль не удалось проверить что там с угловыми в обороне. Автобус до них не доехал. В атаке лишь пара была интересных, ну хоть что-то.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 11.09.2021 16:03
    -1
    Почему плохая? Плохая была б, если бы кто-то травмировался. В гостях сыграть вничью вполне терпимо, играли же неплохо.
    Ссылка
    Игорь Авто
    Игорь Авто, 11.09.2021 16:02
    -5
    Для Зари это становится закономерностью в чемпионате, сначала проигрывают по началу а потом их прорывает и начинают играть и выигрыаать что было в прошлом сезоне повторяеся под копирку в этом сезоне
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 11.09.2021 16:02
    -2
    Закономірний результат. Гра рівних команд!
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 11.09.2021 16:02
    -1
    Как бы, Рух потерял. Ведь они дома и вели в счёте. А Заря осталась в топ-7,)) не проиграв прямому конкуренту. Теперь их только Верес может догнать по очкам.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности