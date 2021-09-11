Плохая разминка перед еврокубками. Заря потеряла очки в матче с Рухом

Команды, что встречались сегодня на «Арене Львов», перед началом матча разделяли в турнирной таблице три очка: «Заря» на седьмой строчке, «Рух» - на девятой. Поэтому мотивация у обеих была серьезной, ведь ни луганская команда не хочет быть так низко, ни львовяне не собираются кочевать где-то между подвалом и серединой турнирной таблицы. Недаром же руководство «Руха» поменяло тренера, пригласив руководить командой опытного и довольно серьезного по уровню специалиста. А Леонид Кучук уже успел по возвращении выиграть львовское дерби.

Однако сразу же свои серьезные намерения забить продемонстрировала «Заря». А точнее, Кабаев и Кочергин. Первый получил мяч на линии штрафной после скидки грудью от Гладкого и пробил с подкруткой от вратаря. Если бы не вмешался рикошет, неизвестно, смог бы Юрий Панькив справиться с ударом. А минутой позже примерно с той же точки бил Влад еще раз - мяч полетел так же, как и во время предыдущего удара, но опять не попал в ворота. И в завершение этой активной пятиминутки Кочергин получил мяч после обрезки Панькова, вышел справа на ударную позицию, мог давать налево, где на штанге был одинокий Аллахьяр. Однако Владислав - не де Брюйне, поэтому решил бить сам. Получилось очень неудачно.

После небольшой паузы без обострений мог забить Аллахьяр, причем это был бы шедевр. Кочергин прострелил справа, Саядманеш с разворота бил пяткой. Однако два фактора помешали иранцу отличиться - во-первых, он не попал в створ, во-вторых, если бы попал, лайнсмен все равно зафиксировал оффсайд.

Иранский форвард все же попытался показать, что и в его команде могут отдаваться пасы в стиле бельгийского плеймейкера. После красивой «стеночки» с Кочергином Аллахьяр прострелил справа на дальнюю штангу, там должен был быть, наверное, Гладкий, однако его там не оказалось.

Сразу же Федорчук сфолил в центре на Назарине. Казалось, рядовой фол, однако Егор поиграл несколько минут, упал на газон и попросил замену. Игру продолжил Ловро Цвек.

Первый момент в матче хозяева создали только на 28 минуте. После быстрой атаки Федорчук обыгрался с Борячуком и пробил метров с 18, но Мацапура был внимательным.

А через несколько минут в штрафной «Руха» было жарко - Панькив сначала спас после непростого удара, а чуть позже не разобрался после обычного заброса, кто будет первым на мяче. Повезло, что луганские игроки не смогли сориентироваться и пробить.

Однако забили первыми все же хозяева. Вернидуб махнул мимо мяча после заброса, хотел сбивать Борячука, который выходил на ударную позицию, но вспомнил, что у него есть желтая карточка, и передумал. Кто знает, возможно, и стоило бы - Борячук прекрасно уложил на газон Имерекова и с линии штрафной положил мяч под правую штангу!

До перерыва в «Заре» были еще один удар пяткой от Аллахьяра (хуже, чем первый), неудачные удары Гладкого (головой после углового) и Хомченовского ( «парашют» с правого фланга не залетел в дальний угол).

После перерыва стало ясно, что рисунок игры не изменится - «Заря» атаковала (моменты имели Аллахьяр и Гладкий, причем Александр пробил в Панькива с двух метров), «Рух» бегал в контратаки. Гладкий все-таки забил после паса Саядманеша, однако сфолил, забивая, и арбитр справедливо не засчитал гол.

Отсутствие забивного игрока на острие атаки особенно чувствовалось, когда луганские игроки делали прострелы и навесы. Гладкий банально не успевал или не понимал, куда надо бежать. Кабаев, похоже, это понял, поэтому вместо очередного паса решил слева пробить с острого угла - Панькив спас. И, наконец, Скрипник снял с поля Гладкого, выпустив вместо него джокера последнего матча Фримпонга. А вот вторая замена удивила - вместо центрального защитника Имерекова вышел Шахаб.

И сразу же произошел гол, правда, без участия новых игроков. Панькив вынес, Вернидуб головой (!) из центра поля вывел на свидание с кипером Аллахьяра, который уверенно переиграл вратаря.

«Рух» показал, что не против и ничьей. Всей командой львовяне окопались на своей половине, очень редко осуществляя вылазки. А «Заря», логично, атаковала. Кочергин очередной раз бил слева - Панькив потянул, а Шахаб не успел на добивание. Однако это была только пристрелка. Шахаб выскочил на свидание с Панькивом после паса Аллахьяра, обыграл его и решил бить с острого угла по пустым воротам. Возможно, лучше было бы отдать направо Фримпонгу, поскольку Захеди не сумел забить - мяч только зацепил ближнюю штангу и вылетел за лицевую линию.

Уже в компенсированное время (пять минут добавил арбитр) могли забивать Федорчук со штрафного и Аллахьяр после навеса Кочергина. Однако счет так и не изменился - 1:1.

В следующем туре «Заря» дома примет «Черноморец», а «Рух» поедет сдавать очередной экзамен в Чернигов к «Десне».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Рух» – «Заря» - 1:1



Борячук, 37 – Аллахьяр, 74



Мартынюк, 38, Федорчук, 39, Панькив, 62, Мысык, 90+3 – Вернидуб, 32, Цвек, 64, Жуниньо, 89

«Рух»: Панькив – Мысык, Мартынюк, Белый, Роман (Гагун, 46) – Карасюк – Бойчук (Кузык, 81), Федорчук, Притула (Кухарук, 69, Сыч, 90), Климчук – Борячук (Кондраков, 80).

«Заря»: Мацапура – Жуниньо, Имереков (Шахаб, 72), Вернидуб, Хомченовский – Назарина (Цвек, 25) – Аллахьяр, Булеца, Кабаев, Кочергин – Гладкий (Фримпонг, 72).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



Удары (в створ): 7 (5) – 18 (8)

Угловые: 0 – 6

Оффсайды: 2 – 1.

РУХ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C