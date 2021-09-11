Луганская «Заря» на выезде неожиданно не сумела обыграть «Рух» (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Рух» – «Заря» - 1:1
Борячук, 37 – Аллахьяр, 74
Мартынюк, 38, Федорчук, 39, Панькив, 62, Мысык, 90+3 – Вернидуб, 32, Цвек, 64, Жуниньо, 89
«Рух»: Панькив – Мысык, Мартынюк, Белый, Роман (Гагун, 46) – Карасюк – Бойчук (Кузык, 81), Федорчук, Притула (Кухарук, 69, Сыч, 90), Климчук – Борячук (Кондраков, 80).
«Заря»: Мацапура – Жуниньо, Имереков (Шахаб, 72), Вернидуб, Хомченовский – Назарина (Цвек, 25) – Аллахьяр, Булеца, Кабаев, Кочергин – Гладкий (Фримпонг, 72).
Обзор матча
1:0. Гол Борячука
1:1. Гол Аллахьяра
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Рух Львов).
Источник — Sport.ua
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