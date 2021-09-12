Леонид КУЧУК: «Не играл на ничью. Делал все для того, чтобы мы победили»

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук подытожил результат матча против луганской «Зари» (1:1).

«Красота игры - это не только хороший контроль мяча, но и то, как игроки перекрывают футболистов соперника и зоны. Да, у «Зари» было много подходов к нашим воротам, много ударов, но... Нам совсем немного чего-то не хватает. Считаю, что этот полученный балл для нас очень важен. Конечно, хотелось бы лучшего, но имеем то, что имеем. Будем делать все для того, чтобы играть лучше.

У меня не было волнения, что после пропущенного мяча «Заря» забьет еще раз. Я делал все для того, чтобы мы победили. Точно не играл на ничью. Если бы я строил игру команды так, чтобы мы получили лишь одно очко, то нам бы точно сегодня ничего не удалось. То, что у меня происходит в голове, большинству людей не понять. Когда кто-то в шутку сказал, что во время игры есть два дурака на поле - главные тренеры. Экспертов много, а тренеры, мол, ничего не понимают. Подчеркиваю, делал все для победы. В конце матча все висело на волоске. Могли забивать как мы, так и соперник. В конце игры не хватило исполнительского мастерства. Возможно, на фоне усталости. Я благодарен ребятам за командную дисциплину, которая была на поле. Иногда, это и есть мастерство».