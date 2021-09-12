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Рух Львов
1 : 1
Заря
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «Не играл на ничью. Делал все для того, чтобы мы победили»

Главный тренер львовского «Руха» прокомментировал ничью в матче против «Зари»

  • 12.09.2021 01:56
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  • 1 комментарий
Леонид КУЧУК: «Не играл на ничью. Делал все для того, чтобы мы победили»
© ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук подытожил результат матча против луганской «Зари» (1:1).

«Красота игры - это не только хороший контроль мяча, но и то, как игроки перекрывают футболистов соперника и зоны. Да, у «Зари» было много подходов к нашим воротам, много ударов, но... Нам совсем немного чего-то не хватает. Считаю, что этот полученный балл для нас очень важен. Конечно, хотелось бы лучшего, но имеем то, что имеем. Будем делать все для того, чтобы играть лучше.

У меня не было волнения, что после пропущенного мяча «Заря» забьет еще раз. Я делал все для того, чтобы мы победили. Точно не играл на ничью. Если бы я строил игру команды так, чтобы мы получили лишь одно очко, то нам бы точно сегодня ничего не удалось. То, что у меня происходит в голове, большинству людей не понять. Когда кто-то в шутку сказал, что во время игры есть два дурака на поле - главные тренеры. Экспертов много, а тренеры, мол, ничего не понимают. Подчеркиваю, делал все для победы. В конце матча все висело на волоске. Могли забивать как мы, так и соперник. В конце игры не хватило исполнительского мастерства. Возможно, на фоне усталости. Я благодарен ребятам за командную дисциплину, которая была на поле. Иногда, это и есть мастерство».

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Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

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Комментарии
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    Professor Ts
    Professor Ts, 12.09.2021 02:33
    0
    Боролся… но шмог!
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