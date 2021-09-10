В субботу, 11 сентября, состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» на стадионе «Арена Львов» будет принимать луганскую «Зарю». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

«Рух»

Львовская команда в этом сезоне стала первой, отправившей в отставку главного тренера. После двух поражений в первый двух турах президент Григорий Козловский решил заменить Ивана Федыка на тренерском мостике известным белорусским специалистом Леонидом Кучуком, ранее уже работавшем в «Рухе». И результат не заставил долго ждать.

После прихода Кучука «Рух» сначала одержал победу над ровенским «Вересом» (2:1), затем сыграл вничью с «Колосом» (1:1), проиграл «Днепру-1» (0:2) и выиграл дерби у «Львова» (1:0). Имея в активе 7 очков, львовский клуб занимает десятую строчку чемпионата, которая вряд ли соответствует амбициям руководства. Однако предпосылок к тому, что «Рух» сможет выйти в еврокубки, пока не видно, ведь эту цель преследуют многие более опытные команды, в том числе предстоящий соперник.

«Заря»

Луганчане по итогам прошлого сезона второй год подряд стали бронзовыми призерами чемпионата Украины, добившись по-сути максимума на национальной арене. Долгое время команда Виктора Скрипника навязывала донецкому «Шахтеру» борьбу за второе место, однако класс взял свое, поэтому выше головы прыгнуть клубу из Луганска не удалось.

Нынешний сезон «Заря» начала не очень удачно. За шесть туров луганский коллектив набрал лишь шесть очков, одержав три победы и потерпев сразу два поражения. Да и виктории над «Мариуполем» (4:3) и «Ворсклой» (1:0) перед международной паузой были не слишком убедительными. Впрочем, в прошлом сезоне «Заря» тоже набрала победный ход далеко не сразу, а кадровые потери не могли не сказаться на слаженности действий игроков и, как следствие, результатах команды.

Личные встречи

«Рух» и «Заря» играли между собой лишь дважды, оба раза в чемпионате прошлого сезона. Луганчане в обоих случаях оказались сильнее: во Львове победили 2:0, а в Запорожье забили в ворота соперников сразу четыре безответных мяча. Поэтому в предстоящем поединке хозяева постараются впервые в истории забить «Заре».

Ориентировочные составы

«Рух»: Панькив – Гагун, Белый, Мартынюк, Мысык, Карасюк, Климчук, Притула, Федорчук, Кузык, Борячук.

«Заря»: Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниньо, Назарина, Кочергин, Кабаев, Булеца, Громов, Гладкий.

11 сентября, суббота