В субботу, 11-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

Подопечные Виктора Скрипника оставили слишком много вопросов своим неудачным выступлением в квалификации Лиги Европы УЕФА, однако на внутренней арене все еще продолжают удерживаться у зоны лидеров. С львовянами ситуация обстоит еще более интересным образом, так как они уже успели за шесть сыгранных матчей сменить главного тренера, что привело их к победе в дерби города над ПФК «Львов» (1:0). Определенно, коллектив Леонида Кучука захочет дома развить успех, однако для «Зари» это будет означать отдаление от зоны еврокубков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря».