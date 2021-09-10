7-й тур
Рух Львов
0 : 0
Заря
11.09.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Рух – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.09.2021 17:15
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Рух – Заря. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В субботу, 11-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

Подопечные Виктора Скрипника оставили слишком много вопросов своим неудачным выступлением в квалификации Лиги Европы УЕФА, однако на внутренней арене все еще продолжают удерживаться у зоны лидеров. С львовянами ситуация обстоит еще более интересным образом, так как они уже успели за шесть сыгранных матчей сменить главного тренера, что привело их к победе в дерби города над ПФК «Львов» (1:0). Определенно, коллектив Леонида Кучука захочет дома развить успех, однако для «Зари» это будет означать отдаление от зоны еврокубков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Заря».

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Александр Снитко, Sport.ua

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