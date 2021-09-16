Защитник сборной Украины сломал кость черепа в матче Лиги конференций

Сегодня «Славия» Прага Тараса Качарабы в первом туре Лиги конференций обыграла «Унион Берлин» 3:1. Украинский защитник был заменен на 53-й минуте.
Замена Качарабы была вынужденной. Во втором тайме он получил травму черепа.
У него обнаружили перелом скуловой дуги. По прогнозам врачей, восстановление займет 4 – 6 недель. Это значит, что октябрьские матчи сборной Украины Качараба точно пропустит.
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Источник — Брутальный футбол
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