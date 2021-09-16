Славия Прага
3 : 1
Унион Берлин
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Защитник сборной Украины сломал кость черепа в матче Лиги конференций

Тяжелая травма у Тараса Качарабы

  • 16.09.2021 23:49
  • 2892 просмотра
  • 2 комментария
Защитник сборной Украины сломал кость черепа в матче Лиги конференций
© ФК Славия. Тарас Качараба

Сегодня «Славия» Прага Тараса Качарабы в первом туре Лиги конференций обыграла «Унион Берлин» 3:1. Украинский защитник был заменен на 53-й минуте.

Замена Качарабы была вынужденной. Во втором тайме он получил травму черепа.

У него обнаружили перелом скуловой дуги. По прогнозам врачей, восстановление займет 4 – 6 недель. Это значит, что октябрьские матчи сборной Украины Качараба точно пропустит.

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Источник — Брутальный футбол

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 17.09.2021 00:15
    +1
    Vetal, 17.09.2021 00:13
    Це якої збірної України він захисник? Національної чи молодіжної (поомта цікаво). Бо в першій збірній я такого гравця не памятаю.
    В останній грі з чехами грав.
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    Vetal
    online
    Vetal, 17.09.2021 00:13
    -1
    Це якої збірної України він захисник? Національної чи молодіжної (поомта цікаво). Бо в першій збірній я такого гравця не памятаю.
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