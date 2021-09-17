В матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций пражская Славия обыграла берлинский Унион со счетом 3:1.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Славия Прага).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Унион Берлин).
|40'
|Игрок команды Унион Берлин получает красную карточку.
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Бах (Славия Прага).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.