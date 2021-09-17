Славия Прага
3 : 1
Унион Берлин
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Славия Прага – Унион Берлин – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций

  • 17.09.2021 08:14
  • 209 просмотров
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Славия Прага – Унион Берлин – 3:1. Видео голов и обзор матча
© slavia.cz

В матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций пражская Славия обыграла берлинский Унион со счетом 3:1.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
84' ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Славия Прага).
70' ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Унион Берлин).
40' Игрок команды Унион Берлин получает красную карточку.
18' ГОЛ ! Мяч забил Александр Бах (Славия Прага).
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Источник — MEGOGO

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