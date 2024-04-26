Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 апреля в 15:30 матч 26-го тура УПЛ
В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».
Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 26-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.
«Александрия» занимает 12-ю строчку, сыграв 25 матчей и набрав 25 очков.
Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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