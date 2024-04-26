В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

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К началу 26-го тура «Колос» занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.

«Александрия» занимает 12-ю строчку, сыграв 25 матчей и набрав 25 очков.

Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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