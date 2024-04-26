Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ДИБАНГО: «Жду вызова в сборную Камеруна»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 09:50 | Обновлено 26 апреля 2024, 10:00
135
0

Иван ДИБАНГО: «Жду вызова в сборную Камеруна»

Защитник «Кривбасса» мечтает сыграть в национальной команде

26 апреля 2024, 09:50 | Обновлено 26 апреля 2024, 10:00
135
0
Иван ДИБАНГО: «Жду вызова в сборную Камеруна»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

22-летний защитник «Кривбасса» Иван Дибанго рассказал о желании сыграть за сборную Камеруна.

- В 2021 году ты дебютировал за молодежную сборную Камеруна. Насколько сильно ждешь вызова во взрослую команду Камеруна?
- Пока никаких разговоров об этом не ведется, но я продолжает добросовестно работать на футбольном поле и ждать вызова. На самом деле там очень много талантливых звездных футболистов, поэтому в главную команду попасть довольно сложно. Но я не теряю надежду, что когда-то меня заметят. Все возможно.

- С кем из известных камерунских футболистов дружишь и поддерживаешь связь?
- Дружу с Этьеном Это'О (сын Самюэля Это'О, – прим.), с которым играл за Камерун U-20. Сейчас он выступает в Испании («Унион Колладо» из низших испанских лиг, – прим.). В принципе больше друзей в сборной не имею.

- Кто сейчас являются главными звездами сборной Камеруна?
- Отмечу Андре Онана, Винсента Абубакара и Андре Замбо-Ангиссу. Они – настоящие звезды европейского футбола и сборной Камеруна. Очень импонирует футбол в их исполнении.

По теме:
Иван ДИБАНГО: «Мы с болельщиками – настоящая семья»
ВИДЕО. Большая драка во время матча женского чемпионата Украины по футболу
Иванов рассудит Днепр-1 и Динамо, а также другие арбитры игр 26 тура УПЛ
Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог сборная Камеруна по футболу
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Теннис | 25 апреля 2024, 16:22 22
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете

Даяна чудесным образом сумела переиграть Эмилиану Аранго в Мадриде

Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Футбол | 25 апреля 2024, 18:50 0
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины

Место в воротах Лунина может занять Куртуа

Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Футбол | 26.04.2024, 08:01
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
Футбол | 25.04.2024, 12:41
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
ФОТО. Шевченко провел рабочую встречу в Минмолодьспорта. Что подписано?
Футбол | 26.04.2024, 00:37
ФОТО. Шевченко провел рабочую встречу в Минмолодьспорта. Что подписано?
ФОТО. Шевченко провел рабочую встречу в Минмолодьспорта. Что подписано?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
24.04.2024, 20:03 4
Хоккей
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
25.04.2024, 00:13 7
Футбол
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
25.04.2024, 20:47 3
Другие виды
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
25.04.2024, 14:53 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем