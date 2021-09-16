8-й тур
Днепр-1
0 : 0
Верес
18.09.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 16.09.2021 17:28
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Днепр-1 – Верес. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В субботу, 18-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Донецкий «Шахтер» сумел справиться с командой Игора Йовичевича на прошлых выходных (2:0), чем слегка притормозил ее бравурных ход по внутренней арене. Скорее всего, днепряне хотели бы вернуться на победную тропу уже в следующем матче УПЛ, однако там их будет поджидать противостояние против коллектива Юрия Вирта, который уже четыре тура кряду не знает поражений, при серии из трех побед подряд. «Вересу» было очень сложно играть на старте против наших еврокубковых бойцов, но сейчас команда окрепла, и теперь уже соперники не особо спешат на встречу с ней.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес».

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Александр Снитко, Sport.ua

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