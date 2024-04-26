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  4. Тен Хаг призвал поддержать Рэшфорда, чтобы он «вновь забивал по 30 голов»
Англия
26 апреля 2024, 18:40 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:10
139
0

Тен Хаг призвал поддержать Рэшфорда, чтобы он «вновь забивал по 30 голов»

В нынешнем сезоне форварда «красных дьяволов» нещадно критикуют

26 апреля 2024, 18:40 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:10
139
0
Тен Хаг призвал поддержать Рэшфорда, чтобы он «вновь забивал по 30 голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд и Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда, который из-за неубедительных выступлений в нынешнем сезоне подвергается шквалу критики со стороны СМИ и болельщиков.

«Да, Маркус в нынешнем сезоне не показывает привычной для него игры, из-за чего люди сильно критикуют его. Но мы все вместе должны поддержать его и сделать все возможное, чтобы он вернулся на свой привычный уровень, когда он забивал по 30 голов.

Рэшфорду необходима поддержка. Мы все знаем, на что он способен, он может показывать значительно больше, чем в нынешнем сезоне. Помните, что он сделал в прошлом? Он действительно был особенным», – приводит слова наставника «красных дьяволов» инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 40 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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