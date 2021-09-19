Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 прибавлял. Гол был вопросом времени»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич подвел итоги матча против «Вереса», в котором днепряне одержали победу со счетом 1:0.

- Тяжелый, очень тяжелый матч против очень неудобного соперника, который не позволяет много создавать. Это доказывает то, что в последних четырех матчах они пропустили только один гол, забив семь. Мы говорим о команде, солидной в оборонительных действиях за счет количества. Два вингера играют как два латераля, а впереди Сергийчук пользуется пространством и очень хорошо цепляется. Он настойчив и упрям ​​и создает много неудобных ситуаций любым центральным защитникам. Мы в первом тайме имели несколько эпизодов, в которых не поняли, как действовать против него. Сделали коррекцию, стали ближе и нейтрализовали его в контратаках. Во втором тайме гораздо больше получалось и у нас впереди. Команда прибавляла по ходу матча, и гол был вопросом времени. Освежили игру и замены. За счет командных действий и веры до конца мы забили победный гол и заработали три очка. Они очень важны для нас. Не всегда получается хорошая игра, когда кайфуешь с мячом, доминируешь. Есть игры, где не идет, где динамика паса не была оптимальной, где медленно играли и не меняли направление атак, как хотели. Но во втором тайме прибавили и наиграли на один гол, хотя были эпизоды, когда могли забить еще.

- Была жесткая игра, и травму получил Назаренко...

- Очень жаль из-за этого. Насколько мы счастливы за результат, труд и усилия, которые приложили - и настолько мне жаль Назаренко. Не выглядит хорошо. Соперник вышел на него с шипами, и он сейчас не может встать на ногу. Будем делать МРТ, но колено не выглядит хорошо. Хороший пацан и очень хороший футболист. Жаль его и жаль всю команду.

- Очень радует, что команда прибавляет во втором тайме, но беспокоит то, что она тяжело входит в матч. Видите ли вы в этом проблему, и если да, как ее решать?

- Решаем. Это один из ключевых процессов информации и анализа. Действительно было несколько первых таймов, где чувствовали себя как-то скованно психологически, не заходя в матч, как хотели. Или соперник душит статусом, или забивает первый гол. Но наша команда готова физически. Наш тренировочный процесс выглядит как матч. Мы даже превышаем на тренировках по километражу и эффективности сам матч. И последние 20 минут в каждом матче для нас очень важны. Ты выигрываешь матч не на 33-й или 57-й минуте, а когда судья дает финальный свисток. Должен играть до 95-й минуты. Позже я еще раз посмотрю матч, сделаю анализ. То, что вы сказали, мы на самом деле хотим поправить. Есть, над чем работать. Мы не худшие, но и не самые лучшие. Знаем наши недостатки, живем с нашими лимитами, и скромность и солидарность пацанов дает право биться за каждое очко. Можем выигрывать через контроль мяча, а можем пахать, терпеть без мяча и проводить контратаки. Команда, в целом, контролирует все сегменты игры, и это отражается на результате.