Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» - 1:0



Чуже, 78

Сваток, 26, Довбик, 43, Джурасек, 63, Панасенко, 80 – Немчанинов, 61, Тимофеенко, 90



Сергийчук, 76 (грубый фол).

«Днепр-1»: Кожокару – Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко – Пихаленок (Когут, 65), Игнатенко – Гуцуляк, Назаренко (Чуже, 65), Джурасек (Ди Франко, 90+1) – Довбик.

Запасные: Паст, Батагов, Билл, Нельсон, Лучкевич, Русин.

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров (Петько, 81), Клец (Полюлях, 80) – Г. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Шестаков, 81), Е. Пасич (Тимофеенко, 80) – Сергийчук.

Запасные: Кичак, Махнев, Гук, Гечев.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+1 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Джурасека заменил Ди Франко.



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, четыре минуты.



90 мин. Тимофеенко получил желтую за фол против Игнатенко в центре поля.



86 мин. Билл в подкате на левом фланге чужой штрафной потянул мышцу.



84 мин. ЗАМЕНА У ВЕРЕСА. Дахновский вышел вместо Геннадия Пасича.



81 мин. ЗАМЕНЫ У ВЕРЕСА. Шестаков вышел вместо Панасенко, а Кучерова заменил Петько.



80 мин. Панасенко перед чужой штрафной был сбит подкатом Адамюка.



80 мин. ЗАМЕНЫ У ВЕРЕСА. Полюлях заменил Клеца, а Тимофеенко заменил Евгения Пасича.



78 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Джурасек протащил мяч по левому флангу штрафной, после чего покатил на пустые ворота для Чуже на дальнюю штангу!



76 мин. УДАЛЕНИЕ! Подкат Сергийчука чуть не сломал Лучкевича!



74 мин. МОМЕНТ! Когут перед собой отразил удар с левого фланга штрафной от Дубинчака, но добивать было некому.



71 мин. МОМЕНТ! Когут у ближней штанги парировал удар от Джурасека с левого фланга штрафной, но при этом выпустил мяч за лицевую.



69 мин. ОФФСАЙД! Билл расстрелял пустые ворота, после отскока мяча от голкипера в левом фланге штрафной, но до этого Довбик залез в оффсайд.



67 мин. Навес с левого фланга от Геннадия Пасича в дальней стороне штрафной перехватил Билл.



65 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Назаренко получил травму колена, и был заменен на Чуже.



63 мин. Джурасек в подкате в центре поля грубо сыграл против Кучерова.



62 мин. ЗАМЕНЫ У ДНЕПРА-1. Когут вышел вместо Пихаленка, Лучкевич вместо Кравченко, Билл заменил Гуцуляка.



61 мин. Немчанинов у лицевой границы своей штрафной грубо сбил Гуцуляка.



61 мин. МОМЕНТ! Сергийчук из зоны перед чужой штрафной пробил в сторону от правой штанги!



59 мин. МОМЕНТ! Завершение прострела с левого фланга от Сергмйчука было блокировано, после чего Панасенко с лицевой границы штрафной заставил голкипера поработать на линии.



57 мин. ОПАСНО! Гуцуляк набежал в центр штрафной на подачу с левого фланга от Дубинчака, но головой пробил в сторону от дальней штанги.



53 мин. Днепряне вновь обосновались на чужой половине.



51 мин. МОМЕНТ! Гончаренко всадил мяч под перекладину с левого фланга штрафной, но голкипер парировал!



49 мин. МОМЕНТ! Довбик завершил подачу с левого фланга на ближнюю штангу ударом головой над воротами!



47 мин. МОМЕНТ! Кожокару забрал попытку Солдата завершить рывок к центру штрафной ударом под голкипера.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, одну минуту.



43 мин. Довбик перед чужой штрафной отмахнулся от Геннадия Пасича.



41 мин. Сваток неудачно попал по ноге Сергийчуку на левом фланге обороны.



39 мин. МОМЕНТ! Довбик принял мяч перед чужой штрафной, ушел под правую, но и пробил в итоге мимо правой штанги!



37 мин. Верес продолжает отсиживаться в обороне, а соперники разбиваются об ее редуты.



35 мин. Гуцуляк не позволил Солдату вывести команду в атаку через длинный пас.



32 мин. Команда Вирта на атаку особо не играет, но и к ее воротам просто так не подойти.



30 мин. Днепряне прессингуют на чужой половине.



28 мин. Довбик принял подачу с правого фланга с нескольких попыток, но так и не пробил – держат чуть ли не всей командой.



26 мин. Сваток рукой остановил проход Сергийчука по правому флангу контратаки.



25 мин. Довбик вновь зацепился за мяч в чужой штрафной, но сразу две его последовательные скидки были прочитаны.



22 мин. Прострел с правого фланга на Довбика бросились перехватывать сразу три соперника. Без шансов на нормальный удар.



20 мин. Пихаленок совершил мелкий фол на левом фланге обороны против Евгения Пасича.



20 мин. Довбик остановил заброс с правого фланга перед входом в штрафную для Пихаленка, но партнер пробил выше ворот.



18 мин. Желтую получил Вирт. Договорился.



16 мин. Геннадий Пасич улетел в контратаку через центральную зону, но у штрафной его без проблем встретили.



15 мин. Нет последнего паса у хозяев. Все атаки рушатся у границ штрафной.



13 мин. Хозяева показывают высокий прессинг на чужой половине.



11 мин. Фол со стороны Джурасека в центре поля против Кучерова.



9 мин. Днепр-1 находится с мячом в ногах у центральной линии.



6 мин. Кравченко запустил мяч в небо, после скидки в полукруг у штрафной от Довбика.



4 мин. Дубинчак заблокировал прострел с правого фланга от Клеца, после чего еще и заставил соперника сфолить на себе.



2 мин. Подача от Назаренко с левого фланга на дальней штанге завершилась фолом Гуцуляка.



1 мин. Днепряне стараются играть на чужой половине на первых минутах.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 18-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Донецкий «Шахтер» сумел справиться с командой Игора Йовичевича на прошлых выходных (2:0), чем слегка притормозил ее бравурных ход по внутренней арене. Скорее всего, днепряне хотели бы вернуться на победную тропу уже в следующем матче УПЛ, однако там их будет поджидать противостояние против коллектива Юрия Вирта, который уже четыре тура кряду не знает поражений, при серии из трех побед подряд. «Вересу» было очень сложно играть на старте против наших еврокубковых бойцов, но сейчас команда окрепла, и теперь уже соперники не особо спешат на встречу с ней.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес».