Помогло удаление у соперников. Днепр-1 дожал Верес

Команды перед матчем разделяли в турнирной таблице два очка. То есть, «Верес» при условии победы набирал 14 зачетных пунктов и обходил бы в таком случае «Днепр-1». Все предпосылки для этого были, поскольку в ровенской команды была серия из четырех беспроигрышных матчей (и трех победных). Днепряне же, наоборот, уступили за последние четыре матча целых два раза - «Десне» и «Шахтеру».

Однако, конечно, и болельщики, и пресса, и букмекеры считали фаворитом матча именно «Днепр-1». Подопечные Йовичевича подтвердили эти ожидания с первых минут - явных голевых моментов не было, но мяч преимущественно находился у ворот Когута. Причем за первые минут десять полумоменты были - Назаренко успел накрутить на фланге Солдата и подать - защитник выбил, а Никита Кравченко с хорошей позиции метров с 17 пробил намного выше.

Далее началась игра без моментов, в которой соперники испытывали друг друга в индивидуальном мастерстве. Особенно на этом фоне выделялся Назаренко, который пробовал постоянно на фланге накрутить и на скорости пройти оппонентов.

Следующего игрового эпизода, который бы запомнился (неигровой был - Юрий Вирт активно апеллировал к арбитру и увидел перед собой желтую карточку), пришлось ждать до двадцатой минуты. Довбик остановил мяч грудью, стоя спиной к воротам, скинул под удар Пихаленку - значительно выше.

Игра корпусом от Артема в этом матче была серьезным оружием «Днепра-1». В течение первого тайма не один раз Довбик принимал мяч, прикрывал его и искал пасом партнера. Или же умело использовал корпус, борясь за мяч.

Первый опасный удар от «Вереса» состоялся на 35 минуте - Солдат издалека приложился внешней стороной стопы, мяч полетел в направлении дальнего угла ворот, но разминулся с ним. До того темп был невысоким, контролировали игру преимущественно хозяева. Тактика сводилась на простые забросы с флангов от Дубинчака и Кравченко на Довбика, но гости находили им противодействие и периодически сами пробовали выбегать в контратаки.

До конца тайма Артем запомнился еще в двух эпизодах - сначала в очередной раз принял мяч, развернулся и чуть неточно пробил нерабочей правой ногой, а минутой позже в борьбе локтем зарядил по лицу Геннадию Пасичу и получил предупреждение. С этим команды ушли на перерыв.

Довбик был главным действующим лицом и в первом голевом моменте второго тайма - после хорошего навеса слева выиграл борьбу у защитников и сильно пробил головой чуть выше перекладины. «Верес» ответил не хуже - после навеса мяч получил Гончаренко и бил на силу - Кожокару продемонстрировал реакцию, вытащив из-под перекладины достаточно сложный удар!

Активность хозяев продолжала выливаться в навесы Дубинчака, однако никто не мог их завершить. «Верес» начал отвечать все острее - в частности, в ходе быстрой контратаки Сергийчук был обводным ударом с линии штрафной. Неточно.

Йовичевич решил, что пора забивать, и выпустил на поле сразу трех игроков - Когут, Билл и Лучкевич заменили Пихаленка, Гуцуляка и Кравченко. И сразу же произошла еще одна, теперь вынужденная замена - Назаренко получил повреждение колена (выглядело страшно), его заменил Марио Чуже.

На 69 минуте «Днепр-Арена» взорвалась - Довбик выбегал на вратаря, тот опередил форварда, но выбил мяч прямо на Билла, который переправил его в ворота. Однако радость была преждевременной - Довбик попал в оффсайд. Богдан Когут сразу же исправился, взяв намертво неплохой удар Джурасека прямо в левую «девятку». А через несколько минут сыграл не так уверенно после сильного удара Дубинчака, однако Довбик не сумел добить.

Сергийчук мог нанести еще одно серьезное повреждение для игрока «Днепра-1» - форвард «Вереса» просто снес Лучкевича. Для Валерия все обошлось, а вот виновник увидел перед собой красный свет и пошел отдыхать, оставив команду в меньшинстве.

Сразу же счет был открыт - все для этого сделал Джурасек. Невен отобрал мяч у штрафной, рванул сквозь соперников к лицевой линии и покатил параллельно воротам на Чуже, перед которым был пустой угол. Пробить неточно было очень сложно - 1:0!

До окончания матча по воротам «Вереса» опасно били Когут, Довбик, Билл (который вновь был очень активным и постоянно держал в напряжении защиту ровненской команды). Бразилец уже давно стучится в двери основного состава, однако счет не сумели изменить ни он, ни кто-то другой.

В следующем туре «Верес» поедет в гости к «Шахтеру», а днепряне дома будут принимать луганскую «Зарю».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» - 1:0



Чуже, 78

Сваток, 26, Довбик, 43, Джурасек, 63, Панасенко, 80 – Немчанинов, 61, Тимофеенко, 90



Сергийчук, 76 (грубый фол).

«Днепр-1»: Кожокару – Дубинчак, Сваток, Адамюк, Кравченко (Лучкевич, 68) – Пихаленок (Когут, 65), Игнатенко – Гуцуляк (Билл, 63), Назаренко (Чуже, 65), Джурасек (Ди Франко, 90+1) – Довбик.

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров (Петько, 81), Клец (Полюлях, 80) – Г. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Шестаков, 81), Е. Пасич (Тимофеенко, 80) – Сергийчук.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 13 (6) – 8 (3)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 2 – 2.

ДНЕПР-1-ВЕРЕС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C