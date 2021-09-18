Днепр-1 - Верес - 1:0. Гол Чуже и победа хозяев. Обзор матча

В матче 8-го тура УПЛ «Днепр-1» в конце поединка дожал «Верес» и выиграл 1:0. Решающий гол забил форвард Марио Чуже.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
|75'
|Михаил Сергийчук (Верес) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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