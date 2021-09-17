В субботу, 18 сентября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-Арена» примет ровенский «Верес». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Днепр-1»

Перед днепрянами, для которых это уже третий дивизион в Премьер-лиге, стоит четкая задача наконец-то выйти в еврокубки, а в идеале еще и побороться за бронзовые медали. За семь туров команда Игора Йовичевича набрала 13 очков и пока располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от киевского «Динамо», действующего чемпиона и единоличного лидера в одном лице, на шесть баллов.

Очевидно, что «Днепр-1» по составу вполне способен стать третьей силой чемпионата, однако при бывшем главном тренере Дмитрии Михайленко клуб как поднялся в элитный дивизион, так и был вынужден бороться за выживание в нем. С приходом Йовичевича команда явно прибавила, поэтому в матчах с подобными соперниками считается однозначным фаворитом.

«Верес»

Команда Юрия Витра является новичком элитного дивизиона. Первые четыре тура принесли ровенскому клубу всего два балла, что, понятное дело, было провальным выступлением. Однако затем последовали три победы кряду – лучшая действующая серия чемпионата наряду с «Динамо». С 11 очками в активе «Верес» занимает 8 место в турнирной таблице.

Также три поединка подряд голкипер «Вереса» Богдан Когут сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Главной сенсацией стала победа в шестом туре над черниговской «Десной», которая на старте сезона была неожиданным лидером. Подопечные Вирта отгрузили в ворота «северян» сразу четыре безответных мяча.

История встреч

Этот матч станет первым официальным между «Днепром-1» и ровенским «Вересом», поскольку ранее эти клубы в одной лиге не пересекались, да и жребий Кубка Украины не позволял им сыграть между собой. Поэтому предстоящий поединок в определенном смысле станет историческим.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Кожокару – Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Ди Франко, Джурасек, Лучкевич, Когут, Гуцуляк, Довбик.

«Верес»: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров, Е.Пасич, Панасенко, Г.Пасич, Сергийчук.

18 сентября, суббота