Шахтер Донецк
0 : 0
Оболонь
20.07.2021 18:00

Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча

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  • 19.07.2021 22:26
  • 222 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 20-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 18:00.

Подготовительные сборы перед стартом нового сезона для команды Роберто Де Дзерби подходят ко своему завершению, однако итальянский специалист не стал перегружать своих футболистов контрольными поединками в данный период, и сейчас просто пытается донести ключевые задумки своей футбольной тактики. «Шахтер» и в более ранних матчах показывал неплохие кондиции, но игра против «Оболони» будет иметь особый смысл – как ни как последний матч за несколько дней до первого тура УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 22:53
    -1
    Zp0rt, 19.07.2021 22:50
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 19.07.2021 22:50
    -3
    Face Control, 19.07.2021 22:47
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 22:47
    0
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.07.2021 22:47
    0
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
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