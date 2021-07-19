Во вторник, 20-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 18:00.

Подготовительные сборы перед стартом нового сезона для команды Роберто Де Дзерби подходят ко своему завершению, однако итальянский специалист не стал перегружать своих футболистов контрольными поединками в данный период, и сейчас просто пытается донести ключевые задумки своей футбольной тактики. «Шахтер» и в более ранних матчах показывал неплохие кондиции, но игра против «Оболони» будет иметь особый смысл – как ни как последний матч за несколько дней до первого тура УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».