Американская теннисистка 3 минуты пролежала на корте после удара в голову

Американская пара София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс пробилась во второй круг турнира WTA 1000, обыграв дуэт Эрин Рутлифф / Эшлин Крюгер – 7:6(5), 5:7, 11-9.

На решающем тай-брейке Маттек Сэндс получила удар мячом от Рутлифф по голове. После этого Маттек-Сэндс больше трех минут лежала на корте, держа на голове лед. Ей понадобился медицинский перерыв, чтобы проверить, нет ли у нее сотрясения мозга.

Кенин и Маттек-Сэндс во втором раунде сыграют с победительницами встречи Гофф / Таунсенд – Бондар / Михалкова.