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WTA
26 апреля 2024, 08:08 | Обновлено 26 апреля 2024, 08:09
72
0

Американская теннисистка 3 минуты пролежала на корте после удара в голову

Бетани Маттек-Сэндс в паре с Софией Кенин итоге выиграла матча

26 апреля 2024, 08:08 | Обновлено 26 апреля 2024, 08:09
72
0
Американская теннисистка 3 минуты пролежала на корте после удара в голову
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетани Маттек-Сэндс

Американская пара София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс пробилась во второй круг турнира WTA 1000, обыграв дуэт Эрин Рутлифф / Эшлин Крюгер – 7:6(5), 5:7, 11-9.

На решающем тай-брейке Маттек Сэндс получила удар мячом от Рутлифф по голове. После этого Маттек-Сэндс больше трех минут лежала на корте, держа на голове лед. Ей понадобился медицинский перерыв, чтобы проверить, нет ли у нее сотрясения мозга.

Кенин и Маттек-Сэндс во втором раунде сыграют с победительницами встречи Гофф / Таунсенд – Бондар / Михалкова.

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Бетани Маттек-Сэндс Эрин Рутлифф София Кенин Эшлин Крюгер WTA Мадрид фото
Владимир Клепач Источник: Twitter
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