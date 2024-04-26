Американская теннисистка 3 минуты пролежала на корте после удара в голову
Бетани Маттек-Сэндс в паре с Софией Кенин итоге выиграла матча
Американская пара София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс пробилась во второй круг турнира WTA 1000, обыграв дуэт Эрин Рутлифф / Эшлин Крюгер – 7:6(5), 5:7, 11-9.
На решающем тай-брейке Маттек Сэндс получила удар мячом от Рутлифф по голове. После этого Маттек-Сэндс больше трех минут лежала на корте, держа на голове лед. Ей понадобился медицинский перерыв, чтобы проверить, нет ли у нее сотрясения мозга.
Кенин и Маттек-Сэндс во втором раунде сыграют с победительницами встречи Гофф / Таунсенд – Бондар / Михалкова.
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