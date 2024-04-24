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WTA
24 апреля 2024, 15:49 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:52
809
0

Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде

Элину ожидает непростое испытание против лучшей испанской теннисистки в рейтинге WTA

24 апреля 2024, 15:49 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:52
809
0
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Соррибес Тормо

Состоялся матч первого круга на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, в котором играли испанка Сара Соррибес Тормо (№55 WTA) и Бернарда Пера из США (№79 WTA).

Победу одержала испанка, которая во втором раунде сразится против первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№18 WTA).

Мадрид. Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) – Бернарда Пера (США) – 7:5, 6:2

Сара Соррибес Тормо еще ни разу в своей карьере не играла против Свитолиной.

У Элины с испанками на грунте негативная статистика побед и поражений 3-5.

Ранее стала известна первая соперница Костюк.

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Элина Свитолина WTA Мадрид Сара Соррибес-Тормо Бернарда Пера
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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