WTA24 апреля 2024, 15:49 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:52
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Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Элину ожидает непростое испытание против лучшей испанской теннисистки в рейтинге WTA
24 апреля 2024, 15:49 | Обновлено 24 апреля 2024, 15:52
809
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Состоялся матч первого круга на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, в котором играли испанка Сара Соррибес Тормо (№55 WTA) и Бернарда Пера из США (№79 WTA).
Победу одержала испанка, которая во втором раунде сразится против первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№18 WTA).
Мадрид. Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) – Бернарда Пера (США) – 7:5, 6:2
Сара Соррибес Тормо еще ни разу в своей карьере не играла против Свитолиной.
У Элины с испанками на грунте негативная статистика побед и поражений 3-5.
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